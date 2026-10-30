La joueuse de 32 ans a bel et bien réussi à battre la superstar des fléchettes Luke Littler vendredi soir à Manchester et a ainsi empoché les 501 000 livres sterling de prix, soit près de 600 000 euros.

« C’est de la folie », a déclaré Sherrock après son triomphe sensationnel à Netflix. « Je n’ai pas les mots. C’est la première fois que mon fils assiste à un tournoi de fléchettes, et il m’a vue gagner. C’est un moment formidable dont je me souviendrai toute ma vie. »

Le joueur amateur allemand de fléchettes Jarod Becker a également participé à l’événement de Netflix, qui réunissait au total 24 joueuses et joueurs. Originaire de Hildesheim, Becker, 23 ans, s’est fait remarquer ces dernières années par ses bonnes performances sur le Development Tour et dans les compétitions de jeunes de la PDC. Il était le seul Allemand invité à se mesurer à Littler. Les amateurs étaient d’ailleurs majoritaires lors de cet événement.

Fallon Sherrock a remporté une manche contre Luke Littler et empoché une coquette somme

Sherrock faisait justement exception. Celle que l’on surnomme la « Queen of Ally Pally », première femme de l’histoire des fléchettes à avoir remporté un match au championnat du monde, était considérée avant l’événement comme la joueuse ayant le plus de chances face à Littler.

Pour empocher le prix, Sherrock n’avait besoin de remporter qu’une manche contre Littler. À 19 ans, ce dernier s’est depuis longtemps hissé au sommet des fléchettes. Depuis sa défaite en finale contre Luke Humphries lors de sa première participation au championnat du monde, « The Nuke » n’a plus perdu un seul match à l’Ally Pally et a remporté le titre deux fois de suite. Il est aussi l’immense favori du championnat du monde 2027, qui débutera à la mi-décembre. Au classement mondial établi selon les gains, l’Order of Merit, son avance dépasse les deux millions de livres sterling.

Parce qu’il domine autant la discipline et qu’il ne se comporte pas toujours de manière fair-play envers ses adversaires sur scène, il s’est désormais forgé une certaine image de mauvais garçon. La superstar boycotte même désormais les tournois aux Pays-Bas et en Allemagne, car elle n’a plus envie d’être sifflée et insultée par le public local.