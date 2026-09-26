L'équipe de France a débuté l'ère Zinédine Zidane par une victoire difficile face à la Turquie sur le score d'un but à zéro, mais ce succès a été terni par une blessure inquiétante du capitaine des Bleus Kylian Mbappé, auteur de l'unique but de la rencontre avant de quitter le terrain, touché à son genou gauche.

Zidane a annoncé à l'issue du match que Mbappé allait quitter le rassemblement de la sélection pour regagner l'Espagne, dans l'incapacité de terminer la trêve internationale, ce qui a suscité une vive inquiétude au sein de l'équipe de France, d'autant plus que l'attaquant du Real Madrid revêt une grande importance pour le groupe.

Les déclarations de Maxence Lacroix, défenseur de Chelsea, ont accru les craintes concernant l'état de Mbappé, après qu'il a révélé que les joueurs de la sélection avaient pris conscience de la gravité de la blessure à la fin du match.

Lacroix a déclaré au site français « Foot Mercato » : « Au début, nous étions concentrés sur le match, mais lorsque nous sommes arrivés dans le vestiaire, nous avons compris que c'était plus grave. Nous savons tous que la présence de Kylian n'est pas la même chose que son absence, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. »

Les propos du défenseur de Chelsea reflètent l'ampleur de l'influence que représente Mbappé au sein de l'équipe de France, qui devra terminer la trêve internationale sans son capitaine, en attendant de connaître la nature de la blessure et la durée de son absence.







