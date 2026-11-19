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Les propos tenus hier par Antonio Conte sur son envie de revenir, tôt ou tard, sur le banc de la Juventus ont provoqué un véritable séisme dans le monde de la Juventus. L’entretien intégral paraîtra vendredi, mais cet extrait a suffi à faire réagir les supporters du club, depuis toujours divisés sur l’avenir d’une équipe qui, avec Luciano Spalletti sur le banc, connaît aujourd’hui trop de hauts et de bas.

Il faut ajouter à cela que, lorsqu’un entraîneur se retrouve inévitablement et par intermittence sous le feu des critiques et que son avenir est remis en question, du moins par la presse et les supporters, plusieurs techniciens, plus ou moins en vue, se manifestent, en proposant leurs services ou en prenant simplement des renseignements. Parmi eux pourrait figurer Simone Inzaghi, aujourd’hui en Arabie, mais prêt à revenir dans le football européen. Beaucoup de noms pour un seul banc. Pourtant, selon Tuttosport, l’administrateur délégué Giovanni Carnevali a déjà largement tracé sa ligne de conduite.

LES MOTS DE CONTE - Mais revenons un instant en arrière. Que voulait dire Antonio Conte par ces mots : « Tôt ou tard, nous devrons boucler la boucle. Je ne sais pas si ce sera dans un, dix ou quinze ans, mais je sais avoir laissé quelque chose à la Juventus » ? L’entraîneur originaire du Salento a remis son nom sur la table à un moment où il voit enfin se présenter la possibilité de retrouver un banc qu’il convoitait depuis longtemps, qu’il regrette d’avoir quitté il y a bien des années et auquel il pourrait, surtout, lier de nouveau étroitement son nom dans un projet de reconstruction.

Dans cet entretien accordé à Cronache, la déclaration la plus importante n’est pas tant celle où il ouvre la porte à un retour que celle qui en évoque les conditions possibles : « Je rencontre souvent des supporters de la Juventus qui me demandent : « Quand reviens-tu ? ». Ma réponse, c’est que je reviendrai quand l’occasion se présentera, quand certaines circonstances seront réunies. » Et en juin, toutes ces circonstances seront réunies : un banc de la Juventus potentiellement libre, Conte libre et la possibilité de remanier l’effectif à son image.

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LA PISTE INZAGHI - Selon Tuttosport, ces déclarations ont, comme toujours, divisé le monde de la Juventus entre ceux qui aspirent au retour de leur chef de file et ceux qui jugent ce timing inopportun : il met la pression et ne rend pas service à une équipe qui lutte pour rester dans la course à la Ligue des champions. Giovanni Carnevali est lui aussi partagé en ce moment, car son entraîneur idéal serait un homme attaché à la ligne du club, avec lequel construire un projet commun et qui ne l’obligerait pas à répondre à des déclarations par voie de presse. Dans cette optique, les rumeurs concernant Simone Inzaghi, sa volonté de quitter Al Hilal et de revenir en Europe ou en Italie, sont celles que l’administrateur délégué accueille le plus favorablement. Selon Tuttosport, entre Conte et l’ancien entraîneur de l’Inter, il préférerait un profil comme celui du technicien originaire de Plaisance.

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ET SPALLETTI ? - Carnevali a toutefois tracé avant tout une ligne bien plus concrète, qui concerne le présent. Aujourd’hui, il n’est ni question ni dans les intentions du club de se séparer de Luciano Spalletti. L’entraîneur toscan a reçu un soutien sans réserve dès après la pire défaite de la saison, contre le Genoa. Sauf cataclysme lors des deux prochains matches face au Venezia et à Como, il restera en poste jusqu’à la fin de la saison et sera jugé sur le résultat final qu’il obtiendra : une qualification, ou non, pour la Ligue des champions.

Toute discussion sur l’avenir et sur un éventuel changement, même si le résultat est atteint, n’aura lieu qu’en fin de saison. Les critiques répétées de Spalletti à l’égard du mercato et des décisions du club n’ont pas non plus été totalement digérées par l’administrateur délégué de la Juventus. Une réflexion sera donc nécessaire dans tous les cas. Aboutira-t-elle à la confirmation de Spalletti ou à son remplacement par Conte ou Inzaghi ? Aujourd’hui, seul le terrain pourra répondre.