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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a dévoilé ce mardi les raisons qui l'ont conduit à admettre l'appel de la Fédération sénégalaise de football, à annuler la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football et à rétablir celle du jury disciplinaire. Il confirme ainsi le résultat de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 : victoire du Sénégal face au Maroc 1-0.

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La Fédération sénégalaise de football avait saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester la décision du jury d'appel de la CAF, qui avait déclaré la sélection sénégalaise perdante de la finale par forfait et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Devant le TAS, l'affaire portait sur la décision de l'arbitre Jean-Jacques Ndala de reprendre la rencontre à la 109e minute, alors que la sélection sénégalaise avait quitté temporairement la pelouse lors des événements controversés qui ont émaillé la finale.

Dans son recours, la fédération sénégalaise s'est appuyée sur ce que l'on appelle le « principe des décisions de terrain », estimant que la décision de l'arbitre de reprendre le match, de le laisser aller à son terme et d'aboutir ainsi à un résultat sportif ne pouvait pas être réexaminée.

La Fédération royale marocaine de football a fait valoir, à l'inverse, que la décision de l'arbitre ne relevait pas de ce principe, puisque l'affaire portait sur les conséquences disciplinaires du comportement de la sélection sénégalaise.

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La partie marocaine a estimé que le départ temporaire des joueurs sénégalais constituait une violation des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations, qui aurait dû entraîner la fin prématurée de la rencontre. Elle a également accusé l'arbitre d'avoir commis une erreur de droit et qualifié sa décision d'arbitraire.

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Le TAS a toutefois rejeté cette argumentation. Après examen des arguments des deux parties, il a conclu que la décision de reprendre la rencontre ou de l'arrêter définitivement relevait du seul pouvoir d'appréciation de l'arbitre.

Pourquoi le TAS a-t-il jugé la décision de l'arbitre valable ?

Dans les motifs de sa décision, selon le communiqué officiel publié ce jour, le TAS a expliqué qu'en sifflant la reprise du jeu à la 109e minute, l'arbitre avait considéré que les conditions de la poursuite du match étaient réunies, les deux équipes étant revenues sur la pelouse et ayant toutes deux exprimé leur volonté de reprendre la partie.

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La formation arbitrale a donc estimé que les effets de la décision de l'arbitre s'étaient limités au terrain et que cette décision relevait par conséquent du « principe des décisions de terrain ».

Le TAS a également jugé que les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations ne s'appliquaient pas à ce cas, précisant qu'ils visent uniquement à déterminer le résultat d'un match lorsque le comportement d'une équipe conduit l'arbitre à y mettre fin définitivement.

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La formation a ainsi conclu que l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit en décidant de reprendre la rencontre, ce qui a privé de tout fondement la décision ayant attribué la victoire en finale au Maroc.

Et l'accusation d'arbitraire visant l'arbitre ?

Le TAS n'a pas ignoré les circonstances dans lesquelles l'arbitre a pris sa décision, reconnaissant qu'il avait dû trancher dans un climat de « vive tension ».

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Il a cependant souligné que ces circonstances ne suffisaient pas à qualifier la décision d'arbitraire, précisant que rien ne montrait que l'appréciation de l'arbitre ait été influencée par des facteurs extérieurs au match.

Le TAS a donc également rejeté l'argument de la Fédération royale marocaine de football selon lequel la décision de l'arbitre était arbitraire.

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Et les sanctions disciplinaires ?

Sur le plan disciplinaire, le TAS a rappelé que la fédération sénégalaise, son sélectionneur Pape Thiaw et plusieurs joueurs avaient déjà été sanctionnés par la Confédération africaine de football dans le cadre de procédures disciplinaires distinctes.

La formation arbitrale a estimé que ces sanctions distinctes ne modifiaient en rien l'issue de l'affaire relative à la décision de l'arbitre de reprendre la finale.

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Au vu de l'ensemble de ces éléments, le TAS a admis à l'unanimité l'appel de la fédération sénégalaise, annulé la décision du jury d'appel de la CAF et rétabli celle du jury disciplinaire, confirmant ainsi le résultat de la finale : victoire du Sénégal 1-0.

La fédération sénégalaise avait déposé son appel devant le TAS le 25 mars 2026, et l'audience s'est tenue à huis clos au siège du tribunal, à Lausanne, en Suisse, le 8 octobre dernier.

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Le TAS a précisé que la motivation juridique complète de la décision avait été transmise aux parties et que la décision intégrale serait publiée ultérieurement, à moins que les parties ne demandent qu'elle reste confidentielle.

Le tribunal a enfin souligné que son communiqué constituait un résumé non officiel destiné aux médias et que seul le texte de la décision écrite faisait juridiquement foi.