Les moments forts de la Coupe du monde… L'histoire d'une chanson qui a mis les joueurs argentins dans l'embarras après la défaite de l'Égypte

Lors de cette édition de la Coupe du monde, plusieurs titres accompagnent les victoires des sélections, dont « La quatrième étoile » pour l’Argentine.

Le titre a connu un succès fulgurant après avoir été entonné par les joueurs dans les vestiaires, juste après leur victoire 3-2 contre l’Égypte, mardi dernier au stade d’Atlanta, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Ses paroles, qui comportent des allusions politiques – notamment sur la question des îles Malouines – ont provoqué une polémique telle que certains ont réclamé des sanctions contre les joueurs.

La radio française Radio Monte-Carlo a interrogé le chanteur argentin Pablo Quintana, connu sous le nom de « Palmeto », afin d’évoquer les coulisses de sa composition, réalisée plusieurs mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Palmeto raconte : « Il y a six mois, j’étais chez moi à réfléchir à la façon de marier ma passion pour le football et la musique, et c’est ainsi qu’est née “La quatrième étoile”, une reprise de “Je ne regrette rien de cet amour” de Natalia Oreiro. »

Il précise : « J’ai pensé à la dernière Coupe du monde de Messi, à Maradona et à son exclusion du Mondial 1994, ainsi qu’aux Malouines. Comme vous le savez, notre histoire est mouvementée. »

Interrogé sur ses impressions après avoir vu les joueurs reprendre son titre dans le vestiaire, l’artiste déclare : « C’est ma plus grande fierté : voir les joueurs chanter une chanson que j’ai composée. »

Et d’ajouter : « Rien de mieux n’aurait pu m’arriver, j’étais extrêmement heureux, j’ai pleuré en appelant ma mère et mes amis. C’est un bonheur incroyable. On rêve toujours de grandes choses, mais je n’aurais jamais imaginé que cette chanson aurait un tel impact. »

Prochaine étape : un quart de finale face à la Suisse, programmé dimanche matin à Kansas City (États-Unis).