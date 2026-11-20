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L'attaquant français Karim Benzema, ancien joueur du Real Madrid, se rapproche d'un retour à l'Olympique lyonnais, les deux parties ayant entamé des négociations sur la possibilité de faire revenir le joueur qui a lancé sa carrière professionnelle au sein du club français.

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Ce serait un nouveau chapitre dans la carrière du Ballon d'Or 2022, qui n'a pas encore tranché la question de sa retraite alors qu'il approche de ses 39 ans, et qui souhaite vivre une dernière expérience avant de raccrocher les crampons.

Le journal français Football.fr a révélé l'existence de négociations concrètes entre Benzema et les dirigeants de l'Olympique lyonnais, qui pourraient ouvrir la voie à un retour de l'attaquant français dans les prochaines semaines. Les spéculations sur son avenir ont été relancées après la publication sur ses réseaux sociaux, jeudi soir, d'une photo datant de ses débuts professionnels sous le maillot du club français, ce qui a remis sur le devant de la scène l'hypothèse de le voir porter à nouveau les couleurs de son ancien club, après de longues années loin des terrains français.

L'idée d'un retour de Benzema à Lyon n'est pas nouvelle. L'été dernier déjà, des intermédiaires avaient pris contact avec Matthieu Louis-Jean afin d'étudier la faisabilité de l'opération, mais ces échanges n'avaient pas débouché sur un accord définitif. La piste refait aujourd'hui surface, avec des signes d'une volonté de transformer l'idée en négociations plus sérieuses, d'autant que le joueur cherche toujours une destination adaptée pour poursuivre sa carrière, lui qui est libre depuis août dernier et la résiliation de son contrat avec Al-Hilal.

Benzema représente une option séduisante pour l'Olympique lyonnais, en difficulté offensivement en raison des blessures qui frappent son effectif, à commencer par les absences de Louis Obinda et Pavel Šulc. Une situation qui a réduit les solutions à disposition du staff technique en attaque et oblige le club à renforcer son potentiel offensif pour la seconde partie de saison.

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Cela pourrait offrir à l'attaquant français l'occasion de revenir dans le club qui l'a vu éclore et accéder au monde professionnel, avant son départ pour le Real Madrid.

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Mais le retour de Benzema sur les terrains européens reste conditionné au règlement d'un important dossier contractuel avec l'Arabie saoudite. Selon les informations disponibles, le joueur, bien qu'ayant quitté Al-Hilal l'été dernier, reste lié à la Saudi Pro League par un contrat d'ambassadeur, qui lui assure une rémunération conséquente en échange du maintien de ses liens avec le royaume. Il doit donc clarifier sa position vis-à-vis de cet accord avant d'entamer une nouvelle étape de sa carrière.

Toujours selon le journal français, les avocats et représentants de Benzema étudient la possibilité de mettre fin à ce contrat d'ambassadeur et de renoncer aux avantages financiers qui y sont associés, afin que le joueur puisse se libérer de ses engagements actuels et accepter un retour dans les compétitions européennes.

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Une issue favorable serait envisageable à brève échéance, avec la possibilité d'une résiliation définitive de l'accord au plus tard la semaine prochaine, une évolution qui pourrait permettre d'accélérer les négociations avec Lyon.

Le retour de Benzema à l'Olympique lyonnais dépend donc de cette étape contractuelle, ainsi que de la conclusion d'un accord définitif entre le joueur et le club français sur les contours du projet sportif. Une chose est sûre : son nom est revenu en force dans l'esprit des supporters de son ancienne équipe, qui rêvent de le revoir sous le maillot de ses débuts, après avoir écrit une grande page de l'histoire du Real Madrid et remporté les plus prestigieux titres individuels et collectifs. Finir sa carrière là où elle a commencé fait désormais partie des scénarios les plus évoqués.