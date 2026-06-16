Les millions de la FIFA et l’avion « de détente »… Comment Infantino peut-il évoluer sur une autre planète, si loin du cauchemar des supporters ?

Un article de presse publié ce mardi lève le voile sur les coulisses de la vie quotidienne de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, pendant la Coupe du monde qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le quotidien britannique The Telegraph, une scène pour le moins inattendue s’est déroulée dans un quartier de Miami Beach : un cortège de motos Harley-Davidson de la police a défilé à grande vitesse, gyrophares clignotants et sirènes hurlantes.

Au cœur du cortège, un 4x4 noir aux vitres teintées a remonté la célèbre avenue Collins, attirant tous les regards. Un touriste britannique a alors confié au Telegraph : « Ça doit être Trump. » Il se trompait : il s’agissait de Gianni Infantino. Cette scène résume le train de vie fastueux du président de la FIFA durant le Mondial 2026.

Depuis le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud au stade Azteca, le président de la FIFA enchaîne les déplacements… Mexico, Guadalajara, San Francisco, Vancouver, Los Angeles, Miami, Seattle… En quelques jours à peine, ce citoyen suisse a traversé le continent à plusieurs reprises.

Grâce à l’avion privé fourni par Qatar Airways, il a parfois assisté à deux matchs le même jour, un périple dont le coût total est estimé entre 400 000 et 800 000 euros pour l’ensemble de la compétition. Une performance inaccessible à la plupart des supporters, journalistes ou même joueurs des sélections nationales.

Cette présence omniprésente, que l’on suit à travers les images régulières du dirigeant suisse souriant dans les tribunes, s’accompagne d’un train de vie qui invite inévitablement aux comparaisons.

D’après les chiffres officiels de la FIFA, le président perçoit un salaire annuel brut de 2,44 millions d’euros.

En 2025, sa rémunération totale a atteint 4,24 millions d’euros grâce à une prime de performance de 1,8 million. Pendant que le président de la FIFA passe d’un stade à l’autre sous escorte policière, les supporters vivent une tout autre réalité.

Selon les estimations, le prix moyen d’un billet atteint 1 603 dollars. Pour suivre son équipe jusqu’en finale, un supporter doit parfois débourser plus de 60 000 dollars, transport, hébergement et déplacements inter-villes inclus.

Nombreuses sont les familles de joueurs internationaux qui ont préféré limiter leurs déplacements : certaines se sont même installées en Floride plutôt que de parcourir des milliers de kilomètres à travers trois pays différents pour soutenir leur équipe nationale.

Ce contraste entre l’arrivée d’Infantino à deux matchs par jour en jet privé et les difficultés rencontrées par les supporters pour acheter un seul billet avait été anticipé par les critiques, mais il est d’autant plus surprenant au vu des nombreux problèmes de visas auxquels sont confrontés certains joueurs, notamment ceux de la sélection iranienne, sans compter les problèmes administratifs qui ont contraint, par exemple, l’équipe d’Uruguay à reporter son voyage.

Malgré ces critiques, Gianni Infantino a répondu avec sang-froid : « Il est parfois bon de se détendre. Nous travaillons à résoudre tous les problèmes. Les cris et les menaces sont souvent contre-productifs. »