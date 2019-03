Les mèmes de l'élimination de l'Atlético de Madrid contre la Juventus

Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas en panne de blagues au sujet de la rencontre entre la Juventus Turin et l'Atlético de Madrid (3-0).

Mardi soir, la Turin et l'Atlético de Madrid s'affrontaient de nouveau pour le compte du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Un match au cours duquel Cristiano Ronaldo s'est de nouveau distingué en inscrivant un triplé écoeurant pour les Colchoneros (3-0).



Largement défaits et humiliés, surtout compte tenu de la physionomie du match aller, marqué par certains faits et gestes pour le moins provocateurs, les hommes de Diego Simeone quittent la compétition par la toute petite porte dès les huitièmes de finale de la compétition...



Et forcément, qui dit humiliation après provocation, dit moqueries sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'inspiration a été au rendez-vous au moment de tourner en dérision le club de capitale espagnole... En voici une sélection.

Un triplé et une qualification : la réponse sur le terrain hier de Cristiano Ronaldo à la célébration très "virile" de Diego Simeone à l'aller 😅

Cela a inspiré notre dessinateur @omomani ✏️ pic.twitter.com/QRnJeTY5at — Goal (@GoalFrance) 13 mars 2019

Diego simeone quand l'arbitre a sifflé la fin du match 😁😁😁 #JuveAtleti pic.twitter.com/4o54wpMIxq — Boufal Sall (@boufalsall27) 12 mars 2019

🔴🔴Urgent : Comme prévu Diego Simeone se reconvertit en vendeur de melons après la défaite de l'Atletico de Madrid.



Un homme de parole ce Monsieur. 🙌 pic.twitter.com/lzIehk8RBz — LIN🕵🏾⚡ (@TinkyWi19306669) 12 mars 2019

"Cristiano Ronaldo fait taire le Cholo"

Los fans del atlético ya no pueden más https://t.co/IMKZvaTXes pic.twitter.com/p7MSdtd3OH — memedeportes (@memedeportes) 12 mars 2019

"Les fans de l'Atlético n'en peuvent plus"

CR7 lo ha vuelto a hacer https://t.co/9i6KNwAqPT pic.twitter.com/iqunwlYkXf — memedeportes (@memedeportes) 13 mars 2019

"CR7 l'a encore fait"

Lo que nos quería decir Cristiano Ronaldo https://t.co/r5yrxCYQ3b pic.twitter.com/IX7eKi5BeQ — memedeportes (@memedeportes) 12 mars 2019

"Ce que Cristiano Ronaldo voulait nous dire"

Esta vez no se le podrá acusar de remontar contra un equipo pequeño https://t.co/kI0xI8rli0 pic.twitter.com/hMBMe5aITC — memedeportes (@memedeportes) 12 mars 2019

"Cette fois, il ne peut être accusé de se mesurer à une petite équipe"