Alors que la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 touche à sa fin, la compétition ne se résume pas à la course aux deux premières places qualificatives de chaque groupe ; elle offre aussi une lutte tout aussi palpitante entre les troisièmes, le nouveau format accordant huit tickets supplémentaires aux meilleures équipes classées troisièmes parmi les douze groupes.

Avant le coup d’envoi de la troisième et dernière journée, toutes les options restent ouvertes : de nombreuses équipes ne sont séparées que par la différence de buts ou le nombre de buts marqués, si bien que chaque réalisation de cette ultime levée peut bouleverser le tableau des qualifiés.

Consultez le classement complet des groupes après les deux premières journées

Qui sont les huit premiers à ce jour ?

La Suède, issue du groupe 6, occupe actuellement la première place de ce classement grâce à ses 3 points, un total de 6 buts marqués et une différence de buts nulle.

L’Écosse (groupe 3) pointe à la deuxième place de ce classement avec 3 points, un but marqué et un encaissé.

La Croatie, issue du dernier groupe, occupe la troisième place de ce classement avec 3 points et une différence de buts de (-1).

L’Algérie (groupe 10) et le Paraguay (groupe 4) partagent la 4e place avec 3 points et une différence de buts de -2 : les deux formations ont marqué deux fois et encaissé quatre buts.

En sixième position figure le Cap-Vert (groupe 8) avec deux points, issus de deux nuls, une différence de buts nulle (2 marqués, 2 encaissés), juste devant la Belgique (groupe 7) qui, malgré le même total, n’a inscrit qu’un seul but.

Enfin, la huitième et dernière place qualificative pour les seizièmes de finale revient actuellement à la République tchèque, issue du groupe 1, avec un point et une différence de buts de -1, après deux réalisations et trois encaissements.

Les troisièmes non qualifiés

Juste derrière, la République démocratique du Congo (groupe 11) pointe à la 9e place avec 1 point et une différence de buts de -1 (1 marqué, 2 encaissés), tandis que l’Équateur (groupe 5), 10e, affiche le même total mais un moindre nombre de buts marqués.

La Bosnie-Herzégovine, dans le groupe 2, pointe à la onzième place avec un point et une différence de buts de -3, tandis que le Sénégal, dans le groupe 9, ferme la marche sans aucun point, après deux défaites et six buts encaissés pour trois marqués.

Classement des meilleures troisièmes avant la 3ᵉ journée

Suède : 3 points

Écosse : 3 points

Croatie : 3 points

Algérie : 3 points

Paraguay : 3 points

Cap-Vert : 2 points

Belgique : 2 points

République tchèque : 1 point

Hors de la zone de qualification

République démocratique du Congo : 1 point

Équateur : 1 point

Bosnie-Herzégovine : 1 point

Sénégal : 0 point

Comment la FIFA détermine-t-elle les meilleurs troisièmes ?

Conformément à l’article 13 du règlement de la Fédération internationale de football (FIFA), les équipes classées troisièmes de leur groupe sont départagées selon les critères suivants, par ordre d’importance :

1. Le plus grand nombre de points obtenus dans tous les matchs de la phase de groupes.

2- La meilleure différence de buts sur l’ensemble des matchs de la poule.

3. Le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs de la poule.

4. Le meilleur indice disciplinaire (cartons jaunes et rouges reçus durant les matchs de groupe).

5- En cas d’égalité, le classement mondial de la FIFA, dans sa dernière version publiée, est utilisé comme critère de départage.

6- Si l’égalité subsiste, les équipes sont classées d’après la version immédiatement précédente du classement de la FIFA, et ainsi de suite avec les versions antérieures jusqu’à ce que le classement soit établi.