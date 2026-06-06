Les meilleurs joueurs de tous les temps ? « Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, moi et Ronaldo »

Romário de Souza Faria, plus connu sous le nom de Romário, a affirmé lors d’un entretien accordé au Guardian qu’il se considérait comme l’un des plus grands footballeurs de l’histoire. L’ancien attaquant du PSV estime que seuls quatre joueurs, dans l’histoire du football, lui sont supérieurs.

L’ancien attaquant se consacre désormais à sa carrière politique et à sa chaîne YouTube, où il reçoit notamment Iker Casillas, Xavi et Wayne Rooney. « Tout ce projet Romário TV est une nouveauté absolue dans ma vie », explique-t-il.

« C’est sans aucun doute un moyen de renouer avec mon passé. J’ai arrêté le football en 2006. Ce rôle d’intervieweur me ramène directement aux moments que j’ai vécus, surtout lorsque j’interviewe des personnes de ma génération. »

Âgé de soixante ans, Romário a entamé sa carrière européenne en 1988 au PSV, qui l’avait recruté auprès de Vasco da Gama. Après cinq saisons à Eindhoven, il est devenu une star mondiale au FC Barcelone. Un an après son transfert, il a été sacré champion du monde et désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 1994.

Celui qui est réputé pour son fort caractère confirme au Guardian : « Je me considère comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, moi et Ronaldo, c’est tout. Je me donne 11/10. »

Selon lui, son aura au Brésil s’est même renforcée depuis qu’il a pris sa retraite. « Je pense être devenu encore plus important. Il y a quelques années, il y avait Romário, Ronaldo… Mais aujourd’hui, il n’y a plus personne. »

« C’est pour cela que nous restons importants. Nous comptons tant pour le football brésilien parce que nous avons brillé à notre époque et représenté dignement le pays. Malheureusement, plus personne ne le fait aujourd’hui », analyse Romário.

Critique envers la génération actuelle, il assène : « Le Brésil possède des joueurs qui brillent dans leurs clubs, en Premier League ou en Liga. Ce sont des héros pour leurs équipes, mais, dès qu’ils revêtent le maillot brésilien, ils ne sont plus à la hauteur. »

Malgré ces réserves, il estime que la Seleção conserve des chances au Mondial : « J’espère que tout cela est désormais derrière eux et qu’ils pourront atteindre au moins 80 % du niveau qu’ils affichent dans leurs clubs. S’ils y parviennent, le Brésil a une chance de remporter le titre », conclut O Baixinho.