Les meilleurs et les pires transferts de Premier League 2021-22 : De Grealish à Lukaku, de Sancho à Tomiyasu

Les clubs de Premier League ont bouclé leurs opérations de transfert pour la saison 2021-22, avec la fermeture du mercato hivernal, en espérant que des décisions judicieuses ont été prises concernant les arrivées et les départs. Cependant, toutes les transactions ne sont pas forcément réussies et l'histoire de la Premier League anglaise est parsemée d'histoires de flops à gros budget et de transactions qui avaient beaucoup de sens sur le papier mais qui n'ont pas tenu leurs promesses sur le terrain.

A l'inverse, il y a des bonnes affaires à trouver et des transactions à faire qui finissent par dépasser les attentes. GOAL examine les deux côtés de la médaille lorsqu'il s'agit de recruter pour la campagne actuelle.

Les meilleurs transferts de Premier League 2021-22

Arsenal est de retour dans la course aux quatre premières places cette saison, et Mikel Arteta cherche à mettre fin à cinq ans d'absence en Ligue des champions. Le manque de régularité des Gunners est parfois un problème, mais les transferts ont été largement positifs et Takehiro Tomiyasu est un atout considérable. L'arrière international japonais n'a coûté que 20 millions d'euros lorsqu'il a été arraché à Bologne, mais il a fait 17 apparitions toutes compétitions confondues et a contribué à la collecte de huit clean sheets.

Un autre défenseur londonien qui attire l'attention est la star de Crystal Palace, Marc Guehi, qui a fait le court voyage de Chelsea à Selhurst Park l'été dernier. Il est la troisième recrue la plus chère de tous les temps pour les Eagles, avec un prix de 22 millions d'euros, mais il a contribué à rendre l'équipe de Patrick Vieira plus difficile à manœuvrer et semble destiné à passer des moins de 21 ans à l'équipe A des Three Lions dans le futur.

Un autre ancien joueur issu du centre de formation de Chelsea qui prospère en dehors de l'ouest de Londres est Tino Livramento, qui a coûté à Southampton seulement 6 millions d'euros et dispose d'une clause de rachat de 60 millions d'euros dans son contrat si son ancien club décide qu'il a fait une erreur sur un défenseur qui soigne actuellement une blessure au genou.

Pour ce qui est de faire de l'argent rapidement, Manchester City pensera que le transfert de Ferran Torres à Barcelone cet hiver est une bonne affaire pour eux. L'international espagnol n'a que 21 ans et a encore beaucoup de potentiel à exploiter mais, après avoir été acquis par les champions de Premier League pour 23 millions d'euros, il a été transféré au Camp Nou pour 55 millions d'euros après avoir fait seulement 43 apparitions avec les Blues - une augmentation de prix de 42 % en moins de 18 mois.

Manchester City a également été impliqué dans une autre transaction qui pourrait être considérée comme astucieuse, bien qu'elle se trouve actuellement dans le côté négatif du bilan à cette heure-ci. Les Blues ont pulvérisé le record de transfert britannique en arrachant Jack Grealish à Aston Villa pour 120 millions d'euros, les habitants des West Midlands étant initialement réticents à l'idée de se séparer d'une superstar locale qui était devenue un véritable talisman pour eux.

Aston Villa a cependant investi sagement ailleurs après avoir vu ses coffres renfloués, tandis que le meneur de jeu international anglais a eu du mal à trouver la même influence et le même rendement chez les Cityzens. Grealish a coûté à City plus de 19 millions d'euros par but marqué lors de ses 23 premières apparitions - avec trois passes décisives et trois buts personnels - et alors qu'il est en passe de décrocher un titre de champion de la Premier League en 2022, les Villans vont rire jusqu'à la lie.

Steven Gerrard et ses coéquipiers méritent une mention honorable pour avoir réussi à acquérir le savoir-faire de Philippe Coutinho en première division anglaise, prêté par le FC Barcelone, afin de combler le vide laissé par Grealish, tandis que Christian Eriksen pourrait s'avérer un ajout judicieux pour Brentford si les problèmes de santé annoncés ne freinent pas l'ancien milieu de terrain de Tottenham.

Les transferts de Premier League les moins rentables en 2021-22

Si le transfert de Grealish à Manchester a été la plus grosse transaction de l'été 2022, le retour de Romelu Lukaku à Chelsea n'est pas loin derrière. L'attaquant international belge a été ramené à Stamford Bridge par l'Inter, champion de Serie A, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 110 millions d'euros.

On attendait beaucoup de lui en Angleterre, où il avait déjà porté les couleurs de West Brom, Everton et Manchester United, mais il a davantage fait parler de lui pour ses activités hors du terrain, notamment ses interviews douteuses, que pour ses exploits sur le terrain. Lukaku n'a inscrit que huit buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues, et chacun de ces buts a coûté à Chelsea 15 millions d'euros - alors que chaque sortie coûte plus de 5 millions d'euros.

L'ailier international anglais Jadon Sancho est dans la même situation. Son transfert du Borussia Dortmund ne s'est pas déroulé comme prévu. Une longue saga a finalement abouti à un transfert de 85 millions d'euros à Manchester United, mais le talentueux joueur de 21 ans a du mal à avoir l'impact souhaité dans son pays natal.

Il n'a marqué que deux buts et n'a aucune passe décisive à son actif en 23 matches, il n'a été titularisé que 10 fois en Premier League et a vu chacune des 938 minutes qu'il a jouées en première division anglaise coûter près de 100 000 euros à Manchester United. Le milieu de terrain néerlandais Donny van de Beek est un autre joueur qui a laissé les Red Devils perplexes.

Il pourrait bien s'améliorer à Everton, si Frank Lampard lui offre des opportunités régulières, mais pour l'instant, il reste un flop coûteux à Old Trafford. Acheté à l'Ajax pour 40 millions d'euros au cours de l'été 2020, Van de Beek a coûté à United 700 000 livres pour chacune de ses 50 apparitions et 60 000 livres par minute de Premier League - avec seulement 579 minutes jouées jusqu'à présent.

L'article continue ci-dessous

Tanguy Ndombele s'est avéré tout aussi coûteux pour Tottenham, puisque les géants du nord de Londres ont finalement prêté leur recrue record à leur ancien employeur, Lyon, le dernier jour du mercato hivernal. Il a quitté la Ligue 1 pour les Spurs en juillet 2019, pour un montant de 70 millions d'euros, mais l'international français n'a jamais vraiment trouvé ses marques sur le sol anglais et est revenu dans un environnement familier après avoir coûté 692 000 livres à Tottenham pour chacune de ses 91 apparitions et près de 17 500 livres par minute en championnat.

Bryan Gil - le coéquipier de Ndombele chez les Spurs - reçoit une mention déshonorante pour être retourné dans son Espagne natale sous forme de prêt à Valence, après n'avoir disputé que 20 matches et 85 minutes en Premier League (258 000 £ pour chacune d'entre elles) à la suite d'un transfert de 26 millions d'euros de Séville à l'été 2021.