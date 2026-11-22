Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le BVB affiche une stabilité défensive impressionnante et évite un faux pas autrefois presque inévitable. Mais le pragmatisme de Dortmund tient aussi à peu de chose.

« Nous n’avons presque rien concédé derrière, nous avons été très solides. C’est une qualité, nous avons la meilleure défense d’Allemagne », a souligné Nico Schlotterbeck, patron de la défense du Borussia Dortmund, après la victoire laborieuse 1-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach samedi , au micro de DAZN. Revenant sur son affirmation concernant la meilleure défense, il a ajouté : « Je ne sais pas ce qu’il en est en Europe. »

Pour l’Allemagne, Schlotterbeck a incontestablement raison : avec seulement sept buts encaissés en dix matches, le BVB possède la meilleure défense de Bundesliga, devant le Bayern et le SC Fribourg (dix buts encaissés chacun). Dans les cinq grands championnats européens, Dortmund trouvait encore plus fort que lui à l’heure de l’entretien avec Schlotterbeck : Arsenal. Mais les Gunners ont dû aller chercher le ballon deux fois dans leurs filets plus tard samedi soir, sur le terrain de Newcastle United (2-2). Ils comptent donc désormais eux aussi sept buts encaissés (avec, il faut le préciser, onze matches disputés, soit un de plus que le BVB).

Schlotterbeck peut donc, si l’on s’en tient aux chiffres bruts, retirer son « je ne sais pas » : avec Arsenal et Brighton & Hove Albion, Dortmund possède bel et bien la défense la moins perméable des cinq grands championnats européens.

Publicité Publicité

La solidité défensive, fondement de la bonne situation du BVB

La solidité défensive que l’entraîneur Niko Kovac a instaurée de manière impressionnante au Borussia a de nouveau constitué, à Mönchengladbach, le socle de trois points aussi importants que savoureux. Après le faux pas du Bayern contre le 1. FC Cologne (1-1) vendredi , Dortmund a en effet dépassé le club le plus titré d’Allemagne et occupe la première place après dix journées. Avec 24 points : à ce stade, le BVB n’avait fait mieux qu’à deux reprises dans sa longue histoire (lors de la saison du titre 2010/11, puis en 2013/14). Et les joueurs de Dortmund ont déjà gardé leur cage inviolée six fois en championnat en 2026/27.

Getty Images

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Ce qui rend malgré tout remarquable ce succès longtemps peu convaincant chez les Poulains, marqué par une première période décevante, c’est que, ces dernières années, le BVB avait justement l’habitude de laisser passer ce type de matches et ces occasions offertes par un faux pas préalable du Bayern. Qui plus est chez la lanterne rouge, reconnaissante pour chaque point et désireuse d’arracher, avec l’énergie du désespoir, des points précieux dans la lutte pour le maintien face à une grosse équipe.

Face à l’énorme agressivité affichée par Gladbach en première période, le vice-champion a d’abord éprouvé de grandes difficultés. « En première période, nous n’étions pas assez incisifs, nous avons perdu trop de ballons faciles », a regretté Felix Nmecha, auteur du but de la victoire et en forme , au micro de Sky. Schlotterbeck a, lui aussi, fait son autocritique : « Une première période extrêmement poussive, beaucoup d’erreurs techniques, un manque de précision dans les passes. »

Publicité

L’international allemand a notamment expliqué ces difficultés initiales par la récente trêve internationale : « Nous étions dispersés dans toute l’Europe, mais aussi en Asie et en Afrique, et nous ne nous sommes retrouvés que jeudi. Alors, parfois, c’est un peu poussif », a déclaré Schlotterbeck. Le BVB peut d’autant plus se réjouir d’avoir conservé sa solidité défensive tout au long du match, de ne jamais s’être laissé intimider dans un Borussia-Park parfois bouillant et d’avoir aussi haussé le rythme de deux crans avec le ballon après la pause.

Le BVB hausse son niveau et bénéficie de la réussite nécessaire

Kovac y a contribué en faisant entrer Waldemar Anton, blessé pendant la trêve internationale, à la place de Joane Gadou, parfois en difficulté. Grâce aussi à l’influence d’Anton, le BVB a mieux maîtrisé son adversaire, a pris nettement plus le contrôle et dominé davantage, a progressivement acculé les locaux, tout en restant patient. La juste récompense est venue avec le but décisif inscrit tardivement par Nmecha (80e minute), même si le gardien de Gladbach, Daniel Batz, s’est montré très malheureux sur l’action. On peut aussi y voir un avertissement adressé au Bayern : cette saison, le BVB parvient également à provoquer la réussite dont il a besoin.

Publicité

Dortmund possède en outre un entraîneur qui « fait toujours les bons choix », comme l’a salué après coup le consultant de Sky Dietmar Hamann. Après un peu plus de 70 minutes, Kovac a sorti l’avant-centre Fabio Silva et le dribbleur Konstantinos Karetsas pour faire entrer à leur place l’expérimenté Marcel Sabitzer et le grand espoir Mathis Albert. Tous deux ont apporté un élan qui s’est révélé décisif dans la construction du but de la victoire : Albert a provoqué un duel sur la gauche avant d’envoyer le ballon dans la surface, puis Sabitzer l’a intelligemment remis à Nmecha au milieu de la mêlée.

« Ils trouvent des moyens de gagner les matches », a souligné Hamann à propos de l’efficacité qui caractérise actuellement Dortmund. Kovac tenait toutefois, à juste titre, à préciser : « Les résultats sont en notre faveur. Mais je trouve aussi que nous dominons et contrôlons les matches. Ce n’est pas comme si nous avions gagné ces rencontres avec de la chance : nous les avons gagnées de manière méritée. »

Publicité

Une statistique préoccupante inquiète le BVB

Le schéma clairement observable lors de la plupart des sept victoires en championnat cette saison inquiète toutefois aussi Kovac. « Au fond, nous gâchons toujours la première période », a relevé l’entraîneur de 55 ans au micro de DAZN, évoquant une faiblesse assez sérieuse qui s’est encore manifestée à Mönchengladbach.

Getty Images

Le chiffre est presque effrayant : cela fait déjà plus de deux mois que le BVB n’a plus marqué en première période en Bundesliga. C’était à la mi-septembre, lorsque Fabio Silva avait ouvert le score à la 5e minute lors du succès 3-0 contre le SC Paderborn. Depuis, tous les buts de Dortmund en championnat ont été inscrits après la pause. Au total, le Borussia n’a marqué que trois de ses 17 buts en Bundesliga cette saison en première période.

Publicité

« Nous réussissons à marquer en seconde période et à faire basculer le match dans le bon sens. Mais j’aimerais que mes joueurs y parviennent aussi en première période », a averti Kovac. La marge de manœuvre du BVB est trop étroite : l’équipe n’aura pas toujours la patience nécessaire, ses adversaires ne seront pas toujours aussi inoffensifs que Gladbach l’a été pendant une grande partie du match et la réussite ne lui offrira pas toujours les trois points.

Le pragmatisme de Kovac sied bien au BVB

« Si l’on veut que les matches s’ouvrent », a poursuivi Kovac en levant l’index, « il faut essayer de marquer le plus vite possible, peut-être même d’inscrire un deuxième but dans la foulée. C’est alors que les espaces apparaissent. Quand le score reste longtemps à 0-0, l’adversaire est très compact, bien regroupé, et il faut d’abord trouver comment jouer face à lui. Nous devons travailler là-dessus et nous améliorer. »

Publicité

Il n’en reste pas moins que le pragmatisme incarné par Kovac convient bien au BVB en ce moment, malgré ceux qui réclament davantage de spectacle. « Pour nous, il était important de gagner ce premier match après la trêve internationale : les joueurs de Gladbach ont pu s’entraîner normalement, pas nous (en raison des nombreux internationaux du BVB, ndlr). Nous y sommes parvenus aujourd’hui, mais rien de plus », a expliqué Kovac. L’entraîneur le sait bien : s’il y a quelque chose à fêter fin mai, plus personne ne se demandera comment les trois points ont été obtenus à Mönchengladbach six mois auparavant.