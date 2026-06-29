Les meilleures applications pour suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur votre smartphone

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Coupe du monde de la FIFA 2026 : couverture internationale

La Coupe du monde de la FIFA 2026 bat son plein en Amérique du Nord, où les 48 sélections qualifiées entrent dans le vif du sujet avecles huitièmes de finale, étape cruciale à élimination directe sur la route de la finale du 19 juillet. Coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’événement fait que nombre de ces affiches à élimination directe débutent en pleine journée de travail.

Que vous souhaitiez suivre un match en direct entre deux réunions, regarder des fins de match haletantes en prolongation pendant votre pause déjeuner ou profiter d’une séance de tirs au but palpitante lors de votre trajet du soir, une configuration mobile irréprochable sur votre appareil iOS ou Android s’impose.

GOAL vous présente les meilleures applications mobiles pour suivre l’action en direct, visionner les temps forts en temps réel et gérer vos pronostics du tournoi où que vous soyez.





Les meilleures applications mobiles pour le streaming en direct

1. Fubo : le service tout-en-un par excellence

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : une couverture complète en anglais et en espagnol, sans compromis.

Pourquoi c’est un choix gagnant : Fubo regroupe les quatre chaînes américaines incontournables du tournoi ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) sous un même toit numérique. Son application mobile est particulièrement soignée et optimisée pour la diffusion sportive à haute fréquence d’images. Cerise sur le gâteau, un enregistreurnumérique cloud illimité est inclus : si un match crucial se joue pendant votre absence, il suffit d’appuyer sur « Enregistrer » depuis votre téléphone pour le visionner plus tard, sans spoiler, dès votre retour.

2. Sling TV : l’option économique idéale pour les cord-cutters

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : des tarifs abordables et une flexibilité unique à court terme.

Pourquoi c’est un choix gagnant : Sling TV demeure la référence du streaming TV en direct personnalisable et économique. Pour ne rien manquer de la Coupe du monde, les abonnés peuvent choisir Sling Blue (à partir de 45,99 $ à 46 $/mois) pour accéder immédiatement à FS1 et aux affilées locales de FOX sur les principaux marchés. Mieux encore, si vous ne souhaitez pas payer pour un mois entier, Sling propose désormais des Pass à court terme très flexibles : 1 jour (4,99 $) , 3 jours (9,99 $) et 7 jours (14,99 $) . Ces formules sont idéales pour suivre à la volée des matchs phares de la phase de poules ou des phases à élimination directe, sans aucun engagement à long terme.

3. FOX One et l’application FOX Sports : la plateforme de référence en anglais

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : les flux en anglais destinés directement aux consommateurs et les superpositions de statistiques modernes.

Pourquoi c’est un choix gagnant : en tant que diffuseur officiel en anglais aux États-Unis, FOX retransmettra les 104 matchs en direct. Sa toute nouvelle application autonome, FOX One , fait office de portail direct aux consommateurs qui vous permet de suivre chaque minute de jeu en streaming sans avoir à vous connecter via un abonnement au câble traditionnel. L’interface mobile, parfaitement optimisée pour les smartphones, propose des widgets de données interactifs, du contenu vidéo en format vertical et un essai gratuit de 3 jours pour profiter pleinement de l’intense week-end d’ouverture.

4. DirecTV Stream : le géant du streaming premium sans câble

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : une fiabilité de streaming haut de gamme et un stockage cloud illimité.

Pourquoi c’est un choix gagnant : si vous voulez la couverture étendue et la stabilité de la TV traditionnelle sur votre mobile, sans matériel encombrant ni engagement, l’ appliDirecTV est un incontournable haut de gamme. L’offre d’entrée de gamme « Entertainment » (89,99 $/mois) couvre intégralement les chaînes locales affiliées à FOX et FS1. L’interface mobile de DirecTV se distingue par sa vitesse fulgurante de changement de chaîne et un enregistreur numérique cloud illimité qui conserve les enregistrements jusqu’à 9 mois, garantissant ainsi que votre bibliothèque de la Coupe du monde reste entièrement accessible bien après la remise du trophée final.

5. Peacock : le paradis des passionnés d’espagnol

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : des commentaires espagnols pleins d’énergie et des fonctionnalités de visionnage intelligentes.

Pourquoi c’est un choix gagnant : pour les fans qui souhaitent vivre le tournoi avec la passion inégalée des retransmissions en espagnol, Peacock est la référence absolue. Grâce à l’intégralité des chaînes Telemundo Deportes et Universo incluses dans l’abonnement Premium (10,99 $/mois), vous suivez chaque rencontre en direct. L’application intègre également la fonction « Catch-Up Fast Forward » , pensée pour les utilisateurs mobiles : en cas d’arrivée tardive sur un match, elle diffuse automatiquement un résumé de 5 minutes regroupant tous les buts et cartons rouges déjà marqués, puis bascule sans transition vers la diffusion en direct.

Les meilleures applications gratuites et complémentaires

6. Application officielle de la Coupe du monde de la FIFA 2026™

Plateformes : iOS, Android

Idéale pour : le suivi des données en temps réel, les paris fantaisie et la gestion des billets.

Pourquoi c’est un incontournable : Entièrement repensée pour le cycle 2026, c’est l’outil ultime à utiliser en complément de votre installation de streaming. Bien qu’elle ne diffuse pas les matchs de 90 minutes en direct, elle suit les scores officiels en direct, les cartes de chaleur des joueurs et les programmes localisés des Fan Festivals dans les 16 villes hôtes. Elle héberge également le « World Cup Bracket Challenge » officiel et sert de passerelle directe vers vos billets numériques pour les stades.

7. Tubi et YouTube : résumés gratuits des temps forts

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : les petits budgets qui ont abandonné le câble et veulent se mettre à jour en VOD.

Pourquoi c’est un choix gagnant : Tubi , la plateforme de streaming gratuite soutenue par la publicité de FOX, propose une section dédiée à la Coupe du monde regorgeant de contenus d’étude 24 h/24 et 7 j/7, de matchs historiques archivés et de rediffusions intégrales à la demande. De plus, YouTube est un partenaire majeur du tournoi 2026, ce qui signifie que les chaînes officielles des diffuseurs y mettront en ligne des résumés étendus gratuits de 10 minutes quelques minutes seulement après le coup de sifflet final.

Comparatif des applications mobiles pour la Coupe du monde 2026

Application Coût mensuel Couverture des matchs en direct Avantage mobile exclusif Fubo (Pro/Ultra) 73,99 $ – 83,99 $ Les 104 matchs (commentaires en anglais et en espagnol) Enregistrement illimité dans le cloud et streaming sur 10 écrans Sling TV (Blue) À partir de 45,99 $ FOX et FS1 (FOX locale dans certaines villes) Passes courts de 1, 3 ou 7 jours FOX One 5,99 $ – 7,99 $ (estimation) Les 104 matchs (commentaire en anglais uniquement) Essai gratuit de 3 jours, superpositions de données en direct DirecTV Stream À partir de 89,99 $ FOX et FS1 (Telemundo/Universo via module complémentaire) Streaming illimité hors domicile et enregistrement cloud de 9 mois Peacock (formule Premium) 10,99 $ Les 104 matchs (commentaires en espagnol uniquement) Résumés interactifs automatisés de 5 minutes Coupe du monde de la FIFA 2026 Gratuit Résultats et statistiques uniquement Portail officiel de billetterie et agenda des supporters Tubi Gratuit Rediffusions gratuites / Sélection de matchs d’ouverture en 4K Plateforme dédiée au tournoi, disponible 24 h/24 et 7 j/7