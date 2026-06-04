Les meilleures applications pour suivre la Coupe du monde de football 2026 sur votre téléphone portable

Dans exactement une semaine, la Coupe du monde de la FIFA 2026 ouvrira ses portes en Amérique du Nord. Porté à 48 équipes, le tournoi proposera 104 rencontres diffusées en direct du 11 juin au 19 juillet 2026. Comme les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent conjointement l’événement, de nombreux matchs phares se joueront en pleine journée.

Si vous comptez suivre un match entre deux réunions, pendant votre pause déjeuner ou en streaming durant votre trajet du soir, une configuration mobile irréprochable s’impose sur votre appareil iOS ou Android.

GOAL vous présente les meilleures applications mobiles pour suivre l’action en direct, enregistrer les temps forts instantanément et gérer vos pronostics de tournoi où que vous soyez.









Les incontournables : les meilleures applications mobiles pour le streaming en direct

1. Fubo : le service tout-en-un ultime

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : une couverture complète en anglais et en espagnol, sans compromis.

Pourquoi c’est un gagnant : Fubo regroupe les quatre chaînes américaines incontournables du tournoi ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) sous un même toit numérique. Son application mobile est exceptionnellement soignée et optimisée pour la diffusion sportive à haute fréquence d’images. Autre atout majeur, un enregistreurnumérique cloud illimité est inclus : si un match décisif se joue pendant votre absence, il suffit d’appuyer sur « Enregistrer » depuis votre téléphone pour le visionner plus tard, sans spoiler, dès votre retour.

2. Sling TV : l’option économique idéale pour les abonnés sans câble

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : profiter de prix abordables et d’une flexibilité à court terme.

Pourquoi c’est un choix gagnant : Sling TV demeure la référence du streaming TV en direct personnalisable et économique. Pour suivre la Coupe du monde, les abonnés peuvent choisir Sling Blue (45,99 $/mois) pour accéder immédiatement à FS1 et aux affilées locales de FOX sur les principaux marchés désignés. Pas besoin de s’engager pour un mois entier : les formules1 jour (4,99 $) , 3 jours (9,99 $) ou 7 jours (14,99 $) permettent de capter à la volée les affiches clés de la phase de groupes ou les rencontres à élimination directe.

3. FOX One et l’application FOX Sports : la référence en anglais.

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : profiter de flux vidéo en anglais directement auprès des consommateurs et de superpositions statistiques modernes.

Pourquoi c’est le bon choix : en tant que diffuseur officiel en anglais aux États-Unis, FOX retransmettra les 104 matchs en direct. Sa nouvelle application autonome, FOX One , fait office de portail direct pour les abonnés et permet de suivre chaque minute de jeu en streaming, sans avoir à s’identifier via un abonnement câble traditionnel. L’interface mobile, parfaitement optimisée pour les smartphones, propose des widgets de données interactifs, du contenu vidéo vertical et un essai gratuit de trois jours pour profiter pleinement de l’intense week-end d’ouverture.

4. DirecTV Stream : la référence premium sans câble

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : un streaming premium ultra-fiable et un stockage cloud illimité.

Pourquoi c’est un choix gagnant : si vous voulez la couverture complète et la stabilité de la télévision traditionnelle sur votre mobile, sans matériel encombrant ni engagement, l’ applicationDirecTV est une option premium. L’abonnement d’entrée de gamme Entertainment (89,99 $/mois) inclut l’intégralité des chaînes locales affiliées à FOX et FS1. Son interface mobile, réputée pour ses changements de chaîne éclair et son enregistreurnumérique cloud illimité conservant les programmes jusqu’à neuf mois, garantit que votre bibliothèque Coupe du monde reste accessible bien après la remise du trophée.

5. Peacock : le paradis des passionnés d'espagnol

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : profiter de commentaires espagnols pleins d’énergie et de fonctionnalités de visionnage intelligentes.

Pourquoi c’est un choix gagnant : pour les fans qui veulent vivre le tournoi avec la passion unique des retransmissions en espagnol, Peacock est la référence. En diffusant l’intégralité des flux de Telemundo Deportes et Universo, l’abonnement Peacock Premium (10,99 $/mois) vous permet de suivre chaque rencontre en direct. L’application intègre également l’outil « Catch-Up Fast Forward » , conçu pour les utilisateurs mobiles : si vous rejoignez un match en retard, elle génère automatiquement un clip récapitulatif de cinq minutes avec tous les buts et cartons rouges, puis vous bascule en direct.

Les meilleures applications gratuites et complémentaires

6. Application officielle de la Coupe du monde de football 2026™

Plateformes : iOS, Android

Idéale pour : suivi des données en temps réel, paris virtuels et gestion des billets.

Pourquoi c’est un choix gagnant : entièrement repensée pour le cycle 2026, elle constitue l’outil ultime à utiliser en complément de votre installation de streaming. Bien qu’elle ne diffuse pas les matchs de 90 minutes en direct, elle suit les scores officiels en temps réel, affiche les cartes de chaleur des joueurs et propose les programmes localisés des Fan Festivals dans les 16 villes hôtes. Elle héberge également le World Cup Bracket Challenge officiel et sert de passerelle directe vers vos billets numériques pour les stades.

7. Tubi et YouTube : résumés gratuits

Plateformes : iOS, Android

Idéal pour : les petits budgets qui souhaitent se mettre à jour en matière de contenu à la demande.

Pourquoi c’est un choix gagnant : Tubi , la plateforme de streaming gratuite et financée par la publicité de FOX, propose une section dédiée à la Coupe du monde avec des contenus d’étude disponibles 24 h/24 et 7 j/7, des matchs historiques archivés et des rediffusions intégrales à la demande. De plus, YouTube est un partenaire majeur du tournoi 2026 : les chaînes officielles y diffuseront gratuitement des résumés de 10 minutes des rencontres, quelques minutes après le coup de sifflet final.

Comparatif des applications mobiles pour la Coupe du monde 2026

Application Coût mensuel Diffusion des matchs en direct Avantage mobile exclusif Fubo (Pro/Ultra) 73,99 $ – 83,99 $ Les 104 matchs (commentaires en anglais et en espagnol) DVR cloud illimité et streaming sur 10 écrans Sling TV (Blue) À partir de 45,99 $ FOX et FS1 (FOX locale dans certaines villes) Abonnements courts de 1, 3 ou 7 jours. FOX One Comptez entre 5,99 $ et 7,99 $ (tarif estimé). Les 104 matchs (commentaire en anglais uniquement) Essai gratuit de 3 jours, superposition de données en direct. DirecTV Stream À partir de 89,99 $ FOX et FS1 (Telemundo/Universo via module complémentaire) Streaming hors domicile illimité, enregistreur numérique 9 mois Peacock (formule Premium) 10,99 € Les 104 matchs (commentaires en espagnol uniquement) Résumés interactifs automatisés de 5 minutes Coupe du monde de la FIFA 2026 Gratuit Résultats et statistiques Portail officiel de billetterie et agenda des supporters Tubi Gratuit Rediffusions gratuites et sélection de matchs d’ouverture en 4K Tournoi à la demande 24 h/24, 7 j/7