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Siep Engelen
Traduit par

Les médias turcs écrivent tous la même chose sur Dirk Kuyt après la victoire historique de Fenerbahçe contre Liverpool

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Ligue des Champions
D. Kuyt
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En Turquie, l’euphorie règne après la victoire spectaculaire de Fenerbahçe contre Liverpool (3-2). Avec l’entraîneur intérimaire Dirk Kuyt sur le banc, le club a décroché sa première victoire de la saison en Ligue des champions. 

Jusqu’ici, la saison de Fener a surtout été marquée par le chaos. Le club occupe une décevante sixième place en Süper Lig turque. Emre Belözoglu a depuis été nommé pour le remettre sur la bonne voie, mais il n’était pas encore sur le banc mercredi, lors du match de Ligue des champions contre Liverpool. 

Kuyt était donc aux commandes une dernière fois, avec un résultat formidable aux yeux des médias turcs. « Fenerbahçe a remporté sa première victoire en Ligue des champions de l’UEFA depuis plus de 18 ans et 7 mois », s’enthousiasme Fanatik. « Une remontée spectaculaire. Et précisément contre le club dont Dirk Kuyt est une légende », ajoute Haber Global

Fotomac est convaincu que Fenerbahçe poursuivra avec Kuyt. « C’était une victoire historique ! Même si rien n’a encore été décidé, Kuyt inspire confiance. »

Après la rencontre, Kuyt a lui-même exprimé sa fierté, tant ce club compte pour lui. « L’une des choses que j’ai apprises là-bas, c’est de ne jamais abandonner. Personne n’y croyait. Aujourd’hui, nous avons essayé de redonner ensemble de l’énergie à l’équipe. Je souhaite beaucoup de succès à Emre. Ce sera formidable de voir les joueurs arriver à l’entraînement demain avec un état d’esprit positif. » 

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La joie était également immense parmi les joueurs. « Même quand nous étions menés, j’avais le sentiment que nous allions gagner. Je félicite Kuyt, le staff technique, les joueurs et les supporters. Nous savions que, dans ce match, nous devions lutter et souffrir ensemble », a déclaré Mason Greenwood. 

Reste à savoir si Kuyt a encore un avenir à Fenerbahçe après mercredi. Un nouveau staff pourrait être constitué autour de Belözoglu. « Le président m’a donné la chance de faire partie de ce grand club, a déclaré Kuyt. Tant qu’il voudra que je sois ici et qu’Emre sera d’accord, je continuerai. »

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