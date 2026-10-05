Les médias serbes dithyrambiques sur l’homme fort de Pays-Bas - Serbie : « Un grand maître du football ! »

Les médias serbes sont dithyrambiques sur la prestation de Dusan Tadic. L’attaquant du NEC était capitaine dimanche soir lors du duel face aux Pays-Bas (2-1) et peut compter sur de nombreux éloges après la rencontre.

Tadic a débuté dimanche soir dans le onze de départ de la Serbie. L’ancien joueur, entre autres, du FC Twente et de l’Ajax portait même le brassard de capitaine en sélection.

Tadic ne s’est pas rendu disponible pour la Serbie pendant deux ans. Il jouait au Moyen-Orient et n’avait pas envie de refaire à chaque fois tout le trajet jusqu’en Europe pour les matches.

Maintenant qu’il rejoue au NEC, il s’est de nouveau rendu disponible récemment. Avec succès, concluent les journaux serbes. C’est notamment la passe de Tadic sur l’égalisation à 1-1 qui vaut des compliments.

Mozzart Sport cite deux moments. « Un ballon formidable pour Pavlovic, qui n’en a pas fait un but, et bien sûr le travail préparatoire sur la réalisation. Peu de joueurs en Europe ont cela comme lui. Toute la créativité de notre équipe vient de lui. Tant qu’il était encore sur le terrain, nous faisions jeu égal avec les Pays-Bas. Après, ce n’était plus le cas », écrit le média.

Sportinjo Informer s’est lui aussi montré très élogieux envers le joueur de 37 ans, mais voit également un gros problème. « Quand il s’est fatigué à la 66e minute et a quitté le terrain, la Serbie est devenue impuissante. Peu après, le 2-1 décisif est tombé. Il y a peu de maîtres du football en Europe comme lui. La Serbie ne semble pas bien pouvoir combiner quand il est sur le banc. »

Ce même mal est également relevé par Sportklub . « Tant qu’il était encore sur la pelouse, la Serbie se présentait comme un adversaire sérieux, prêt à marquer. Après, absolument plus. »