Les médias portugais ont une grande nouvelle concernant la carrière internationale de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo figure dans la présélection du Portugal pour les rencontres internationales face au Danemark et au pays de Galles. Plusieurs médias portugais l’annoncent.

Au début du mois, la polémique autour de Ronaldo au sein de la sélection portugaise a atteint son paroxysme. La superstar de 41 ans a quitté le rassemblement après une dispute avec le sélectionneur Jorge Jesus. Son avenir en sélection s’est ainsi retrouvé en jeu.

La Fédération portugaise a décidé de le sanctionner. Ronaldo s’est vu infliger une amende de 255 euros et une suspension de 30 jours, prenant effet rétroactivement au 30 septembre.

Il peut donc de nouveau être convoqué pour la prochaine fenêtre internationale, en novembre. Tout porte désormais à croire que ce sera le cas.

Selon les médias portugais, Ronaldo figure dans la présélection pour les rencontres de Ligue des nations face au Danemark et au pays de Galles.

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Selon O Jogo, il a même déjà été informé qu’il faisait partie des plans de Jorge Jesus, bien qu’il n’ait pas encore été officiellement convoqué. Jorge Jesus avait indiqué lors d’une conférence de presse que « plus de 40 noms » avaient été identifiés.

Il faudra encore attendre pour connaître la liste définitive du Portugal. Elle devrait être annoncée le 5 ou le 6 novembre.