L'absence de Gavi lors du match entre le Barça et le Deportivo Alavés a relancé une nouvelle polémique autour de la manière dont l'entraîneur allemand Hansi Flick gère le milieu de terrain andalou, et ce malgré la large victoire du club catalan, une réponse forte à ses deux défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, qui lui a permis de retrouver l'équilibre et la confiance.

Le journal catalan « Sport » écrit : « Le résultat probant n'a pas empêché certains médias madrilènes d'ouvrir un nouveau débat autour des choix techniques de Flick, et cette fois, c'est Gavi qui était au cœur de la controverse. »

Le milieu de terrain andalou n'a pas disputé la moindre minute face au club basque, ce qui a servi à adresser des critiques à la manière dont Flick gère l'équipe.

Le journal souligne que, dans certains médias madrilènes, l'affaire est rapidement passée d'une décision technique à l'éventualité d'une source de tension au sein du vestiaire du Barça.

La radio « Cadena SER » a abordé le sujet durant l'émission « Carrusel Deportivo », où des interrogations explicites ont été soulevées quant au rôle qu'occupe actuellement Gavi dans les plans de l'entraîneur allemand.

Miguel Martín Talavera, sur « Radio Marca », a critiqué Flick de manière directe, déclarant : « Au vu des circonstances de la saison actuelle du Barça, il y a eu de nombreuses occasions d'accorder des minutes de jeu à Gavi et de l'aider à retrouver le rythme des matchs. »

Talavera a ajouté une interprétation plus tranchée : « Le problème, c'est que Flick ne le juge pas adéquat, et qu'il ne l'apprécie pas. » Cette interprétation renvoie à l'hypothèse d'un manque de confiance de l'entraîneur envers le joueur, bien qu'il n'existe pas de données suffisantes pour conclure à un problème personnel entre les deux parties.

Du Golden Boy à la mise à l'écart

De son côté, la radio « Cadena SER » a posé la question sous un titre marquant : « Que se passe-t-il avec Gavi ? Du Golden Boy au septième milieu de terrain. »

Cette approche traduit l'accent mis sur le recul du rôle du joueur, qui était auparavant devenu l'un des symboles les plus en vue de la nouvelle génération du Barça.

Flick explique les raisons de sa décision

Hansi Flick a dû répondre, à l'issue du match, à une question posée par le journaliste Santi Ovalle, de la radio « Cadena SER », à propos des raisons de la non-participation de Gavi lors de cette large victoire.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Nous devons procéder à des changements, et parfois les circonstances ne sont pas les mêmes qu'avant le match. Nous avions Rodri, Frenkie et Fermín, et il y avait plusieurs changements à effectuer. »

La réponse de Flick s'inscrivait dans un cadre purement technique, l'entraîneur ayant expliqué que les conditions du match peuvent imposer des ajustements aux plans initiaux, et qu'il dispose de différentes options pour effectuer les remplacements. À aucun moment il n'a exprimé un manque de confiance envers Gavi, pas plus qu'il n'a laissé entendre l'existence d'un problème avec le joueur.

La concurrence s'intensifie au milieu de terrain du Barça, avec la présence de Rodri, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo et Marc Bernal, un ensemble de joueurs qui impose à Flick des décisions difficiles à chaque journée.

Le moment choisi pour l'escalade de la polémique attire l'attention, car elle est survenue après que le Barça a apporté une réponse forte sur le terrain, à la suite de deux défaites douloureuses, mais une partie de l'attention s'est rapidement reportée sur l'évocation d'un supposé problème interne au sein de l'équipe.