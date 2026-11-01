Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Les médias madrilènes pêchent en eau trouble du côté du Barça : une crise entre Gavi et Flick ?

H. Flick
Gavi
FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Allemagne
Espagne

Des accusations qui poursuivent l'entraîneur allemand

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

L'absence de Gavi lors du match entre le Barça et le Deportivo Alavés a relancé une nouvelle polémique autour de la manière dont l'entraîneur allemand Hansi Flick gère le milieu de terrain andalou, et ce malgré la large victoire du club catalan, une réponse forte à ses deux défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, qui lui a permis de retrouver l'équilibre et la confiance.

Le journal catalan « Sport » écrit : « Le résultat probant n'a pas empêché certains médias madrilènes d'ouvrir un nouveau débat autour des choix techniques de Flick, et cette fois, c'est Gavi qui était au cœur de la controverse. »

Le milieu de terrain andalou n'a pas disputé la moindre minute face au club basque, ce qui a servi à adresser des critiques à la manière dont Flick gère l'équipe.

Le journal souligne que, dans certains médias madrilènes, l'affaire est rapidement passée d'une décision technique à l'éventualité d'une source de tension au sein du vestiaire du Barça.

Prochains matchs
ANF

ANF

Coupe du Roi

03 nov. 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

La radio « Cadena SER » a abordé le sujet durant l'émission « Carrusel Deportivo », où des interrogations explicites ont été soulevées quant au rôle qu'occupe actuellement Gavi dans les plans de l'entraîneur allemand.

Miguel Martín Talavera, sur « Radio Marca », a critiqué Flick de manière directe, déclarant : « Au vu des circonstances de la saison actuelle du Barça, il y a eu de nombreuses occasions d'accorder des minutes de jeu à Gavi et de l'aider à retrouver le rythme des matchs. »

Talavera a ajouté une interprétation plus tranchée : « Le problème, c'est que Flick ne le juge pas adéquat, et qu'il ne l'apprécie pas. » Cette interprétation renvoie à l'hypothèse d'un manque de confiance de l'entraîneur envers le joueur, bien qu'il n'existe pas de données suffisantes pour conclure à un problème personnel entre les deux parties.

Du Golden Boy à la mise à l'écart

De son côté, la radio « Cadena SER » a posé la question sous un titre marquant : « Que se passe-t-il avec Gavi ? Du Golden Boy au septième milieu de terrain. »

Cette approche traduit l'accent mis sur le recul du rôle du joueur, qui était auparavant devenu l'un des symboles les plus en vue de la nouvelle génération du Barça.

Flick explique les raisons de sa décision

Hansi Flick a dû répondre, à l'issue du match, à une question posée par le journaliste Santi Ovalle, de la radio « Cadena SER », à propos des raisons de la non-participation de Gavi lors de cette large victoire.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Nous devons procéder à des changements, et parfois les circonstances ne sont pas les mêmes qu'avant le match. Nous avions Rodri, Frenkie et Fermín, et il y avait plusieurs changements à effectuer. »

La réponse de Flick s'inscrivait dans un cadre purement technique, l'entraîneur ayant expliqué que les conditions du match peuvent imposer des ajustements aux plans initiaux, et qu'il dispose de différentes options pour effectuer les remplacements. À aucun moment il n'a exprimé un manque de confiance envers Gavi, pas plus qu'il n'a laissé entendre l'existence d'un problème avec le joueur.

La concurrence s'intensifie au milieu de terrain du Barça, avec la présence de Rodri, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo et Marc Bernal, un ensemble de joueurs qui impose à Flick des décisions difficiles à chaque journée.

Le moment choisi pour l'escalade de la polémique attire l'attention, car elle est survenue après que le Barça a apporté une réponse forte sur le terrain, à la suite de deux défaites douloureuses, mais une partie de l'attention s'est rapidement reportée sur l'évocation d'un supposé problème interne au sein de l'équipe.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google