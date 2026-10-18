L'expert en arbitrage espagnol Pablo González Fuertes a commenté l'action controversée du Turc Arda Güler, la star du Real Madrid, lors du match face au Séville dimanche soir, dans le cadre de la neuvième journée de la Liga.

La rencontre a été marquée par une vaste polémique arbitrale en raison d'une action litigieuse impliquant Arda Güler, après qu'il a porté un coup de coude au joueur du Séville Peque Fernández, à la 23e minute, suscitant des interrogations quant à savoir si le joueur de la Maison Blanche méritait un carton rouge, avant que le Turc n'inscrive le but de l'ouverture du score pour le Real Madrid seulement 7 minutes plus tard.

Les détails de l'incident remontent au moment où Peque Fernández a tiré Güler par son maillot lors d'une contre-attaque du Real Madrid, incitant le joueur turc à répliquer par un coup de coude qui a envoyé son adversaire au sol, ce qui a poussé l'arbitre Mateo Busquets à revoir la situation grâce à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) afin de vérifier la possibilité de brandir un carton rouge.

Après une révision d'environ 3 minutes, l'arbitre n'a pas brandi de carton rouge à l'encontre de Güler, et le jeu a repris sans même qu'il reçoive un avertissement sous forme de carton jaune, une décision qui a soulevé des interrogations et provoqué la colère des joueurs du Séville.

De son côté, Pablo González Fuertes a commenté cette action dans l'émission « Marcador » sur la radio « Marca » (connue pour ses sympathies envers le Real Madrid), en déclarant : « Après avoir revu l'action, je confirme qu'il y a eu un contact violent. Peque a provoqué Güler, et le Turc a répliqué par un coup puissant dans la poitrine de Peque. Cet acte aurait dû être sanctionné par son expulsion. »



