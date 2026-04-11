Vendredi soir, Donyell Malen a encore été le héros de l’AS Rome. À domicile, l’international néerlandais a offert la victoire 3-0 à son équipe face à Pise en inscrivant un triplé. Après la rencontre, la presse italienne a salué sa performance.

La Gazzetta dello Sport lui attribue la note de 8,5 et titre : « Malen est au sommet de sa forme. » Avant d’ajouter : « Ce fut une soirée qui a dépassé toutes les attentes. »

Sky Italia lui attribue même un 9 : « Donyell Malen a porté la Roma à bout de bras. Aucun doute sur le MVP de la rencontre, qui décroche un 9 grâce à son excellent jeu. »

GOAL Italia salue également sa performance : « Il était en feu, a affiché un taux de réussite de 100 % et a vécu une soirée parfaite », justifiant un 8,5.

Le Corriere dello Sport lui attribue également un 9 : « Malen est tout simplement unique. Son triplé a déclenché un véritable engouement sur les réseaux sociaux ; mèmes et photos se succèdent à vive allure, on croirait revoir le Brésilien Ronaldo. »

Avec ce triplé, Malen rejoint un club très select : il n’est que le cinquième Néerlandais à réaliser une telle performance en Serie A, après Faas Wilkes, Wim Kieft, Marco van Basten et Teun Koopmeiners.

Recruté en prêt par la Roma chez Aston Villa lors du mercato hivernal, l’attaquant a déjà trouvé le chemin des filets à dix reprises en douze journées de Serie A, occupant ainsi la troisième place du classement des meilleurs buteurs du championnat.