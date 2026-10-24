Sam Beukema est la cible de critiques dévastatrices dans les médias italiens après le spectaculaire match nul contre l’AS Rome (3-3). Entré en jeu samedi en seconde période, le défenseur de Naples a, selon plusieurs journaux, joué un rôle négatif dans la remontée des Romains. Sa prestation sur l’égalisation tardive à 3-3 lui est particulièrement reprochée. Le terme « disastro » (catastrophe) revient avec insistance dans les jugements des médias italiens sur Beukema.

Beukema a commencé ce choc de Serie A sur le banc, avant d’entrer à la 52e minute à la place de Benoît Badiashile, blessé. Naples maîtrisait alors la rencontre et menait 2-0, mais a ensuite vu la Roma revenir. Le Néerlandais n’a pas réussi à apporter la stabilité défensive attendue.

Les médias sportifs italiens se montrent particulièrement critiques envers la prestation de Beukema. Tuttomercatoweb, Sky Italia et Calciomercato lui attribuent la note de 5, tandis que TuttoNapoli et Il Mattino se montrent encore plus sévères avec un 4,5.

Beukema se voit reprocher son intervention hésitante sur le but de Matías Soulé, qui a réduit l’écart. Selon TuttoNapoli, l’ancien joueur de l’AZ a visiblement hésité, laissant trop d’espace à l’attaquant pour se montrer dangereux. Il Mattino souligne également les lacunes du Néerlandais, qui aurait manqué de conviction dans ses interventions défensives.

Mais les critiques les plus dures portent sur ce qui s’est passé dans les tout derniers instants. À la 89e minute, Beukema est tombé après un léger contact avec Leonardo Balerdi, tandis que la Roma poursuivait son attaque. La Gazzetta dello Sport se montre particulièrement sévère et affirme que le Néerlandais a fait semblant d’avoir reçu un coup de coude dans l’espoir que l’arbitre arrêterait le jeu. « Simulateur ! »

La VAR n’a pas non plus vu de raison d’annuler le but, et Naples a de nouveau laissé échapper son avantage. Selon les médias italiens, Beukema aurait dû rester debout après ce contact minime et s’acquitter de ses tâches défensives. Au lieu de cela, il est resté au sol, laissant à Balerdi l’espace nécessaire pour placer de la tête le but égalisateur.

Calciomercato parle d’une entrée en jeu désastreuse et estime que Beukema a complètement trahi la confiance de l’entraîneur Massimiliano Allegri. Le média reproche au défenseur ses hésitations sur le but de Soulé, mais évoque aussi une « quasi simulazione » de Beukema sur le 3-3.







