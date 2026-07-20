Les médias internationaux réagissent à la victoire de l’Espagne en Coupe du monde : « Bonne nuit aux voyous de Buenos Aires ! »

Non seulement en Espagne, mais partout dans le monde, la victoire en finale de la Coupe du monde est saluée. Grâce à un but de Ferran Torres en prolongation, la Roja a battu l’Argentine 1-0, déclenchant l’enthousiasme dans les médias internationaux.

Les Anglais, éliminés de manière cruelle par l’Argentine, se réjouissent. « L’Espagne remporte la Coupe du monde dans un triomphe du football sur les méfaits de l’Argentine », écrit The Telegraph. « Ça a pris du temps, mais Dieu merci, le sport a triomphé. L’Espagne est championne du monde et le football s’en trouve amélioré. Messi et l’Argentine ne méritaient rien, car ils n’ont rien fait. Rien d’autre que des fautes, des fautes et encore des fautes. C’était un anti-football laid et déprimant. Et ils ont eu ce qu’ils méritaient. »

« Merci aux dieux du football », savoure The Sun. « Merci à Ferran Torres et à l’Espagne. Merci et bonne nuit aux voyous de Buenos Aires. L’Argentine a enfin dû payer le prix de sa tentative de transformer un match de football en bagarre de rue. »

« L’Espagne. Inévitablement l’Espagne. Inévitablement l’Espagne. Seule l’Espagne pouvait remporter cette finale, car si l’Argentine avait gagné, cela aurait été une insulte au football », réagit le journal italien La Gazzetta dello Sport. « Un magnifique triomphe, seulement terni par la décision de l’adversaire de ne pas jouer. Magnifique Espagne, affreuse Argentine. »

« L’Argentine s’est battue, mais le mur s’est ensuite effondré », ajoute le *Corriere della Sera*. « La victoire a constitué le point d’orgue d’une rencontre attisée par le soleil de plomb et les provocations adverses. L’Argentine a manqué d’inspiration et de forces après son long parcours jusqu’en finale. La dernière danse de Messi s’est transformée en une prestation lente et sans rythme. »

Depuis la France, battue sans appel par l’Espagne en demi-finale, les félicitations affluent vers le nouveau champion du monde. « Les nouveaux rois. L’Espagne a dominé une équipe argentine qui n’a tiré au but qu’à la 117e minute. Deux ans après son triomphe au Championnat d’Europe, la Roja a confirmé son statut de meilleure équipe du monde. L’Espagne a dominé une rencontre décevante et décousue face à une formation argentine à peine reconnaissable et totalement inoffensive », écrit L’Équipe.

Pour Le Parisien, l’Espagne s’apprête à entamer une nouvelle période de domination mondiale. « Le monde est à leurs pieds. Ces Espagnols, qui font circuler le ballon avec tant d’agilité qu’ils en rendent leurs adversaires presque fous, tiennent le trophée de la Coupe du monde entre leurs mains. Seize ans après 2010, l’Espagne remporte à nouveau le titre mondial, le deuxième de son histoire. »