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Les médias français s’attendent à ce que Mika Godts joue davantage dans les prochains mois au Paris Saint-Germain, en raison de la blessure au ligament croisé de Désiré Doué. Ils pensent toutefois que le club recrutera un attaquant cet hiver.

Samedi dernier, tout a basculé pour Doué. L’attaquant français a dû quitter le terrain sur une civière face à l’OGC Nice (victoire 3-2).

Doué s’est blessé au ligament croisé et devra suivre une rééducation dans les prochains mois. Kvicha Kvaratskhelia étant également blessé, Godts pourrait désormais jouer davantage.

L’attaquant belge, arrivé de l’Ajax l’été dernier pour 45 millions d’euros, doit pour l’instant se contenter d’un rôle de remplaçant dans la capitale française.

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RMC Sport pense que la situation pourrait vite changer. « Il ne manque assurément pas de talent. Sa récente amélioration de forme est un signe positif qui joue en sa faveur, d’autant que le flanc gauche est son poste préféré. »

« Il a des qualités. Il a une voie claire vers la réussite à ce poste », confirme le commentateur Walid Acherchour. « Godts est un candidat naturel à ce poste, mais il n’a pas encore donné suffisamment de garanties pour trancher définitivement le débat dans les prochaines semaines. »

D’autres médias français, notamment L’Équipe, pensent que le PSG recrutera tout de même un remplaçant cet hiver. « Après la blessure de Kvaratskhelia, ils pouvaient encore trouver une solution en interne. Désormais, ils vont se tourner vers le marché des transferts. »

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Selon Le Parisien, le club voit Paris Brunner, de l’AS Monaco, ou Eli Kroupi Jr. comme des remplaçants idéaux, mais le PSG ne veut pas trop dépenser cet hiver.

La presse française évoque aussi Ferran Torres comme une option sur le flanc gauche. L’Espagnol y a joué à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Ousmane Dembélé peut également évoluer à ce poste.