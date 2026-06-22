Les médias flamands se montrent critiques après la prestation décevante de la Belgique et publient des chiffres accablants

La Belgique a de nouveau déçu dimanche soir. Après le match nul contre l’Égypte (1-1), les Diables Rouges espéraient effacer cet arrière-goût amer face à l’Iran, mais ils n’y sont pas parvenus. Ce deuxième match de groupe s’est également soldé par un match nul (0-0), si bien qu’un seul joueur a émergé : Thibaut Courtois.

« Heureusement, il y a encore Thibaut Courtois. Il a fait honneur à son surnom “El Muro” (Le Mur). Tout comme contre l’Égypte, il a une nouvelle fois réalisé quelques arrêts exceptionnels. Le seul Diable Rouge au plus haut niveau », conclut Het Laatste Nieuws.

Le plus grand point faible selon le quotidien est Alexis Saelemaekers, le remplaçant de Jérémy Doku. L’ailier de l’AC Milan se voit attribuer la note de 3. « Il n’a pratiquement rien créé, a rarement réussi à dépasser son adversaire. Et lorsqu’il se retrouvait dans la surface, il manquait de vision du jeu dans la zone décisive. »

Romelu Lukaku, le vétéran entré en jeu à la place de Charles De Ketelaere, n’a pas non plus pesé sur la rencontre. Avec Nathan Ngoy, expulsé en fin de match, il partage la troisième plus mauvaise note (4/10). « À la mi-temps, l’analyste Marc Degryse a estimé qu’il fallait remplacer Lukaku. Il est resté sur la pelouse 73 minutes, bien au-delà de ce que beaucoup anticipaient », note le média.

Le quotidien Het Nieuwsblad, qui parle d’une « désillusion », partage un avis similaire. Il attribue un 8 au gardien belge : « Le meilleur Belge, et ce n’est pas normal. » Saelemaekers n’est pas épargné : « Il a eu sa chance, mais ne l’a pas saisie. Pas de créativité, pas de dribbles, pas de valeur ajoutée. »

Enfin, Kevin De Bruyne, le meneur de jeu belge de 34 ans, n’a pas non plus brillé. Une seconde période légèrement plus convaincante ne lui évite pas un 4, note correcte mais loin d’être exceptionnelle.

« Il a signé la première tentative cadrée du match, non cadrée. Sa première période a été frustrante, ponctuée de nombreuses actions manquées. Après la pause, il s’est montré plus impliqué dans les occasions dangereuses. La bonne volonté ne lui manque pas, mais… »

Samedi prochain à 5h00, les Belges affronteront la Nouvelle-Zélande, actuelle lanterne rouge du groupe avec un seul point. Une victoire est impérative pour valider leur billet pour le tour suivant. Rudi Garcia doit donc rapidement trouver les ajustements nécessaires.