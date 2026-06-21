Les médias étrangers se posent tous la même question après le coup d’éclat des Oranje à la Coupe du monde

La presse internationale encense les Pays-Bas après leur large victoire 5-1 contre la Suède. Sous la conduite de Ronald Koeman, la sélection orange est même parfois citée comme un prétendant crédible au titre mondial.

Selon le quotidien espagnol Marca, les Oranje ont dissipé les doutes initiaux : après deux sorties dans le groupe F, la sélection néerlandaise convainc de plus en plus.

AS décrit l’excellent Brian Brobbey comme « l’homme qui a anéanti la Suède », estimant que les attaquants orange profitent pleinement de la présence de ce avant-centre auteur de deux buts à Houston : « Il attire les défenseurs comme des mouches sur une lampe. »

De son côté, La Gazzetta dello Sport surnomme l’avant-centre « The Beast » et lui prodigue un conseil sans détour : « Il a été si dominant face à la Suède qu’il devrait retirer le 1 de son maillot et ne garder que le 9. »

Selon le quotidien transalpin, les Néerlandais peuvent désormais viser le sommet de la Coupe du monde : « Les Pays-Bas peuvent-ils devenir champions du monde ? Oui, désormais, on peut le dire. »

Pour The Guardian, Koeman a eu raison d’aligner Brobbey : « Il a rapidement fait passer le sélectionneur, qui était sous pression, pour un génie. » L’avant-centre s’est révélé insaisissable pour les défenseurs suédois grâce à un « cocktail de puissance, de technique et de finition ».

The Athletic recommande ainsi à Koeman d’en faire son avant-centre indiscutable. « Après la rencontre face au Japon, on pouvait encore douter du potentiel mondial des Néerlandais. Mais si ce grand d’Europe confirme ce niveau de performance, il faudra compter sur lui pour le titre. »

« Avec Brian Brobbey, Koeman a enfin trouvé son numéro 9. C’est un joueur autour duquel il peut construire son équipe. Reste à peaufiner la solidité défensive », note-t-on après une arrière-garde néerlandaise parfois chancelante face à la Suède.

« Finaliste malheureux à trois reprises, le Pays-Bas est souvent perçu comme un éternel second rôle de la Coupe du monde. Mais Koeman entend bien mener son équipe vers le sacre suprême », conclut la BBC, qui voit elle aussi les Oranje comme de sérieux prétendants au titre.