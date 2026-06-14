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Sydney Jordan

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Les médias étrangers ne tarissent pas d’éloges à l’égard d’Ismael Saibari après sa performance contre le Brésil en Coupe du monde

I. Saibari
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde

Ismael Saibari a marqué contre le Brésil d’une superbe lob. Les médias étrangers sont en extase devant le joueur du PSV après ce match de Coupe du monde, qui s’est soldé par un score de 1-1.

Le milieu de terrain suscite un vif intérêt de la part du Bayern Munich. BILD a souligné pourquoi il pourrait être un atout pour le Rekordmeister. « D'après ces impressions, Saibari a le potentiel pour devenir un joueur du Bayern, ce qu'il a d'ailleurs prouvé lors de la confrontation directe en janvier, lorsqu'il a inscrit un but égalisateur spectaculaire en Ligue des champions. » 

Le média allemand a également encensé sa réalisation face aux Brésiliens : « Il a lobé élégamment Alisson Becker pour envoyer le ballon dans les filets vides, portant un coup dur au Brésil. » Selon BILD, ses performances au Mondial devraient même faire grimper son prix.

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Même la presse anglaise s’est penchée sur le joueur du PSV : « Saibari a ouvert le score d’un magnifique lob, offrant l’avantage au Maroc. Il pourrait rejoindre le Bayern cet été, après avoir marqué 19 buts et délivré 9 passes décisives avec le PSV cette saison », a souligné The Telegraph. 

Sky Sports a surtout retenu la grande classe de l’action : « Il a contrôlé le ballon, gardé son sang-froid, attiré Alisson hors de ses cages avant de lober avec maîtrise par-dessus le gardien. Un modèle de calme et de classe de la part de la révélation marocaine. » 

Marca souligne que Saibari s’était librement démarqué sur l’action du premier but : « Le talent de l’attaquant a transformé un lob en but. » Selon l’édition espagnole, les Brésiliens ont peiné à contenir la menace marocaine.

« Neil El Aynoui, Brahim Díaz et Saïbari se sont montrés dangereux aux abords de la surface et ont créé plusieurs situations chaudes, sans toutefois contraindre Alisson à réaliser d’arrêt », conclut Marca. 

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