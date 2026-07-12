Les médias étrangers ne cessent de commenter le carton rouge controversé d’Embolo : « Il a tout gâché. »

Lors du quart de finale Argentine-Suisse (3-1), Breel Embolo a écopé d’un carton rouge très controversé. Conséquence : l’Argentine a évolué en supériorité numérique durant une bonne partie de la rencontre. Un fait de jeu qui alimente les débats dans la presse internationale.

Leandro Paredes avait d’abord reçu un carton jaune pour avoir fait tomber Embolo. L’arbitre João Pinheiro a ensuite été convoqué devant l’écran par le VAR. Les ralentis ont montré qu’Embolo était déjà tombé avant tout contact avec Paredes.

Le carton jaune initialement adressé à l’Argentin a donc été annulé. En revanche, Embolo a écopé d’un avertissement pour simulation. L’attaquant suisse, déjà sanctionné en première période pour une faute sur Paredes, a ainsi reçu un deuxième carton jaune, synonyme d’exclusion.

The Athletic souligne que la FIFA applique une interprétation large de la règle sur la confusion d’identité. Selon le média américain, cette interprétation rend la décision controversée, même si l’arbitre a respecté le règlement.

« L’ironie, c’est que l’incident n’aurait pas pu être examiné si l’arbitre n’avait pas donné de carton jaune à Paredes. À elle seule, la simulation d’Embolo n’aurait pas suffi à déclencher l’intervention du VAR. Il fallait d’abord qu’un carton soit donné à Paredes pour que le protocole soit déclenché », écrit The Athletic.

Le quotidien espagnol AS se montre plus critique et souligne la manière dont la décision a été prise : « La froideur de l’arbitrage a de nouveau donné l’impression que, dès qu’il y a le moindre doute, la balance penche en faveur de l’Argentine. » Marca qualifie également la situation de « controversée ». « Bien que cette règle constitue une avancée importante pour les arbitres, son application reste controversée. »

La chaîne publique suisse SRF estime que ce carton rouge a complètement paralysé l’équipe nationale. « Il serait parfois judicieux de lire attentivement le règlement. Si Embolo l’avait fait avant la Coupe du monde, il n’aurait peut-être pas été tenté par une simulation aussi maladroite. » SRF valide la décision sur le plan technique, tout en la jugeant particulièrement sévère. « Un jugement techniquement juste, mais une décision sévère. »

La chaîne française Eurosport est cinglante à l’égard de la prestation d’Embolo. « Une simulation grotesque et une sortie en larmes : Embolo a tout gâché », titre-t-elle. Le média ne comprend pas non plus son geste. « Mais qu’est-ce qui lui est passé par la tête ? Il s’est inexplicablement jeté au sol et a heurté la jambe de Paredes. »

Le magazine allemand Kicker titre sobrement : « Les larmes d’Embolo. » La Gazzetta dello Sport italienne se concentre elle aussi sur l’attaquant suisse : « Il a quitté la pelouse furieux et en larmes. » Le quotidien sportif transalpin juge le carton rouge sévère et s’interroge sur le timing de l’intervention du VAR : « Cet incident très controversé a été rendu possible en partie par les nouvelles règles. »