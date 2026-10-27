Les médias espagnols tirent exactement la même conclusion sur la victoire de Harry Kane au Ballon d’Or

Les journaux espagnols ont établi lundi soir un parallèle entre le Ballon d’Or remporté par Harry Kane et celui remporté par Lionel Messi en 2010. Les médias estiment que votre jury a privilégié la « classe individuelle » aux trophées collectifs et que faire sa propre promotion pour obtenir le prix ne sert à rien.

Kane a été désigné lundi soir meilleur footballeur de la saison écoulée. Il a reçu le prix devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, respectivement deuxième et troisième.

El Pais estime que « les buts ont pesé plus lourd que les titres ». Le média espagnol souligne que Yamal a remporté presque tous les trophées possibles, à l’exception de la Ligue des champions, mais que Kane a marqué davantage de buts.

MARCA tire la même conclusion et établit une comparaison avec la cérémonie de 2010. Messi avait alors remporté le prix devant Iniesta et Xavi, bien que ces deux derniers aient remporté la Coupe du monde.

De son côté, AS relève que les buts sont le critère le plus important pour ce prix. Kane a inscrit 73 buts cette saison, terminé troisième de la Coupe du monde et remporté tous les titres nationaux avec le Bayern. Le journal juge sa désignation méritée et écrit que les campagnes d’autopromotion ne servent à rien.

El Confidential revient également sur l’autopromotion de Mbappé et de Yamal, notant que Kane a fait redescendre les deux ailiers « de leur nuage rose ».