Le milieu de terrain français du Real Madrid, Eduardo Camavinga, n'a pas réussi à proposer un niveau convaincant lors du match amical qui a opposé le club merengue à la Fiorentina, hier samedi, et qui s'est soldé par un match nul sur le score de 2-2 dans la ville autrichienne de Klagenfurt, malgré sa titularisation durant les 90 minutes sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Les médias espagnols ont lancé une attaque virulente contre la prestation du joueur âgé de 23 ans, la radio « Cadena SER » le qualifiant de « maillon faible du Real Madrid », tandis que le journaliste Tomás Roncero du journal « AS » s'est montré plus sévère dans son évaluation, estimant que Camavinga « demeure inconstant, distrait et fragile, comme il l'était lors de sa décevante saison passée », ajoutant sur un ton sarcastique : « Le joueur français polyvalent, qui était une étoile montante, est devenu un échec total. »

Malgré sa participation complète à la rencontre et sa passe décisive, l'ancien joueur de Rennes n'a pas su profiter de l'absence de plusieurs cadres pour peser réellement sur le déroulement du match et prendre le contrôle de l'entrejeu.

Il a même gâché une occasion en or d'offrir au nouvel attaquant Espy son premier but avec l'équipe, puisqu'il « ne l'a pas vu ou n'a pas voulu lui transmettre le ballon » dans une situation pourtant claire, selon le journal « Marca », qui a prédit que Mourinho se contenterait de le faire entrer en tant que remplaçant lors des prochains matchs.

Roncero a exprimé sa frustration face au déclin du niveau du joueur en déclarant : « Il ne progresse pas et n'apporte rien à l'entrejeu de l'équipe », en référence claire à la stagnation de ses aptitudes techniques malgré les années passées au club merengue.

Cette prestation terne s'inscrit dans la continuité des difficultés de Camavinga, qui ont commencé lors de la décevante saison 2025-2026, marquée par son absence notable de la liste du sélectionneur français Didier Deschamps pour la Coupe du monde, ce qui soulève de sérieuses questions quant à sa capacité à retrouver son niveau d'antan, celui qui avait fait de lui l'un des plus grands jeunes talents d'Europe.

Face à ce déclin évident, certains rapports de presse espagnols ont laissé entendre qu'« une bonne offre de la Premier League anglaise pourrait signaler l'heure de son départ » du Santiago Bernabéu, d'autant plus que l'entrejeu du Real Madrid regorge de stars et que l'équipe a besoin de réaliser un retour financier sur les joueurs qui n'ont pas atteint la progression espérée.