Frenkie de Jong a impressionné les médias espagnols dimanche soir lors de la victoire 1-2 du FC Barcelone sur l’Atlético Madrid. Le milieu de terrain a débuté sur le banc, mais a joué au poste d’arrière droit pour la première fois de sa carrière après la pause. Le Néerlandais a passé ce test avec brio et récolte des notes élogieuses.

L’entraîneur Hansi Flick a créé la surprise en titularisant Brian Fariñas au poste d’arrière droit, tandis que Marc Bernal était préféré au milieu de terrain. Après une première période difficile, au cours de laquelle Giuliano Simeone a donné l’avantage à l’Atlético, l’Allemand a réagi. De Jong a remplacé Fariñas à la pause et occupé le poste d’arrière droit à partir de la 46e minute.

Ce changement de poste s’est révélé particulièrement réussi, conclut ElDesmarque. Le média espagnol attribue un 8 à De Jong et estime qu’il a également joué à un haut niveau au poste d’arrière droit. Selon le journal, il a affiché de la fiabilité aussi bien en défense qu’au milieu de terrain et a joué un rôle important dans la remontée.

El Nacional est lui aussi enthousiaste et donne un 7 à De Jong. Le média catalan le décrit comme « ordonné » et souligne qu’il a fait exactement ce qui lui était demandé : perdre peu de ballons et apporter de la sérénité. Lorsqu’il est revenu au milieu de terrain, il a conservé le même niveau, selon le journal.

Cadena SER est également impressionné par De Jong. « Partidazo del neerlandés », écrit le média espagnol, qui évoque ainsi un formidable match du Néerlandais. Il souligne aussi que De Jong est de plus en plus apprécié des supporters depuis son retour de blessure.

Mundo Deportivo met surtout en avant le rôle de joker de De Jong au sein de l’équipe de Flick. Selon le quotidien sportif, il a prouvé sa valeur aux deux postes et, une fois l’avantage pris, a joué un rôle important dans la conservation du ballon. Le Néerlandais a ainsi aidé Barcelone à garder le contrôle du match.

De Jong s’est illustré lors d’une rencontre au cours de laquelle Barcelone est parvenu à revenir après avoir été mené. Fermín López a égalisé juste avant la pause, puis inscrit le but du 1-2 à la 66e minute sur une passe de Lamine Yamal. À ce moment-là, De Jong jouait encore arrière droit, un poste qu’il a occupé jusqu’à la 74e minute. L’ancien joueur de l’Ajax a ensuite retrouvé sa place habituelle au milieu de terrain.