Les médias espagnols réagissent immédiatement à la décision cruciale de l’arbitre Makkelie lors du match Atlético Madrid - Arsenal

Les médias espagnols ont accueilli avec réserve la décision de l’arbitre Danny Makkelie d’accorder un penalty à Arsenal. Transformé par Viktor Gyökeres, ce penalty a permis aux Londoniens de mener 1-0 à la mi-temps de la demi-finale de Ligue des champions face à l’Atlético Madrid.

Juste avant la mi-temps, Dávid Hancko a commis une faute. Le défenseur de l’Atlético Madrid a donné une légère poussée dans le dos de Gyökeres, après quoi Makkelie a immédiatement désigné le point de penalty. L’arbitre n’a pas été appelé à consulter l’écran par le VAR Dennis Higler.

Furieux, les joueurs et le staff de l’Atlético Madrid ont contesté la décision de l’arbitre, mais les avis divergent dans les médias.

Marca évoque un « penalty assez discutable » dans son compte rendu minute par minute : « Hancko est suspendu au-dessus de Gyökeres, qui tombe. L’arbitre n’hésite pas un instant et n’est même pas appelé par le VAR. Assez sévère », analyse le journal sportif.

« Gyökeres transforme le penalty d’un tir puissant », analyse Sport dans son compte-rendu. « Il est vrai que le contact entre Hancko et Gyökeres était léger… Les joueurs de l’Atlético protestent. »

Fran Navarro, journaliste très actif sur X, estime que la décision de Makkelie est tout à fait justifiée. « C’était une poussée inutile de la part de Hancko. C’était stupide, mais c’est un penalty », tranche Navarro.