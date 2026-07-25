Les médias espagnols ne tarissent pas d’éloges sur Shane Kluivert après ses premières minutes avec le FC Barcelone

Shane Kluivert a effectué vendredi ses débuts officieux avec le FC Barcelone et a laissé une excellente impression. Le fils de Patrick Kluivert, âgé de dix-huit ans, s’est immédiatement illustré avec une passe décisive lors de la victoire 4-1 en amical contre le CE Europa.

Dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison, l’entraîneur Hansi Flick a décidé d’intégrer Kluivert au groupe. Le jeune attaquant avait en effet montré de très belles choses avec les équipes de jeunes du Barça et, alors que de nombreux internationaux ne sont pas encore revenus de vacances, c’était le moment idéal pour lui de faire son entrée.

Mundo Deportivo est dithyrambique au sujet de la prestation de Kluivert. « C’était le premier vrai test pour Shane Kluivert, qu’il a brillamment réussi. L’ailier néerlandais, titulaire sous Hansi Flick, a adressé depuis le flanc gauche un centre précis qu’Héctor Fort a repris de la tête pour inscrire le deuxième but de Barcelone. »

« Bien qu’il n’ait pas disputé l’intégralité des 90 minutes, le temps qu’il a passé sur le terrain a suffi pour laisser une très bonne impression. Cela confirme que la décision de Flick de l’intégrer à l’équipe première durant la préparation était plus que justifiée », poursuit le journal.

Le quotidien va même jusqu’à présenter Kluivert comme l’un des plus grands talents issus du centre de formation. En Espagne, on pense donc qu’un grand avenir l’attend.

« Sa capacité à éliminer les défenseurs sur le côté, sa vision du jeu et sa polyvalence pour évoluer à n’importe quel poste offensif ont fait de lui l’un des talents les plus prometteurs de La Masia. Le club, conscient de son potentiel, a prolongé son contrat en avril dernier jusqu’en 2028, une décision qui n’avait rien de surprenant. »

Kluivert sera pour l’instant le seul Néerlandais à entrer en action avec Barcelone. Il a en effet été annoncé cette semaine que Frenkie de Jong serait indisponible pendant un certain temps. Il a conservé une blessure au genou de la Coupe du monde.