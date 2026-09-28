Les médias espagnols en ont assez vu et rendent un verdict unanime sur Xavi comme sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas

L’ère Xavi à la tête de l’équipe des Pays-Bas ne fait que commencer, mais dans son pays, l’Espagne, on estime déjà avoir assez vu. La presse espagnole se montre remarquablement positive au sujet des premiers matches du nouveau sélectionneur.

Après le match nul 1-1 contre l’Allemagne, une victoire 1-2 a été obtenue dimanche sur le terrain de la Serbie. Même si le jeu n’a pas toujours été de très haut niveau, on voit en Espagne suffisamment d’éléments encourageants pour s’enthousiasmer du début de mandat de Xavi.

« Cette nouvelle ère pour l’équipe des Pays-Bas est accueillie avec optimisme après l’arrivée du sélectionneur Xavi, et les performances de l’équipe ne font qu’alimenter cet enthousiasme », écrit Diario AS. Le média espagnol avait déjà vu assez de raisons d’être confiant lors des débuts contre l’Allemagne. « Ils ont bien joué contre l’Allemagne et étaient déjà proches d’une victoire. Contre la Serbie, ils ont fini par s’imposer, en dominant la rencontre et en tirant le meilleur parti des joueurs en qui Xavi a placé sa confiance. »

Mundo Deportivo est lui aussi dithyrambique sur les premières semaines de Xavi en tant que sélectionneur. « Il dépasse en tout cas les attentes dans ses premiers pas comme sélectionneur », peut-on y lire. « Même si la Serbie n’est pas au sommet de sa forme, cette victoire pour les Pays-Bas de Xavi reste une performance méritoire, avec Meerdink qui a marqué deux fois lors de sa deuxième sélection. »

Selon Mundo Deportivo, c’est surtout la manière dont les Pays-Bas ont géré la possession dimanche qui a frappé les observateurs. « La possession a été accueillie à bras ouverts dimanche. Les Pays-Bas l’ont fait sans recourir de manière excessive aux passes horizontales, mais ont constamment affiché la volonté d’attaquer la surface adverse et d’ouvrir le jeu sur les côtés. Une caractéristique indéniable du style de jeu de Xavi, un homme qui donne sa préférence aux ailiers. »

Mundo Deportivo souligne enfin aussi la manière dont Xavi a finalement atterri chez les Pays-Bas. « Xavi était le troisième choix, mais le refus de Guardiola et de Slot pourrait bien être une bénédiction pour les Pays-Bas », affirme le média avec une conviction totale.

La Vanguardia voit déjà clairement apparaître la vision footballistique du nouveau sélectionneur. « Il n’a personne avec la vision de Xavi lui-même en tant que joueur, mais il dispose d’une équipe avec la volonté de tenir le premier rôle avec le ballon. Avec trois attaquants, avec des ailiers et avec l’intention de ne jamais abandonner le contrôle dans la moitié de terrain adverse. »