Les journaux danois se montrent sévères envers le FC Midtjylland au lendemain de sa déroute 1-6 contre l’Ajax en phase de groupes de la Ligue Conférence. À l’inverse, un joueur du club d’Amsterdam reçoit des éloges.

Tipsbladet parle d’une « humiliation » pour Midtjylland sur la scène européenne. Kjell Wätjen, expulsé, est particulièrement pris pour cible. « Mais qu’est-ce qui lui est passé par la tête lorsqu’il a fauché Abdellah Ouazane ? L’Allemand avait reçu son premier carton jaune peu auparavant, ce qui l’a contraint à quitter le terrain prématurément. Catastrophique. »

Nordin Bakker a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets pas moins de six fois face à l’Ajax et n’est pas non plus épargné par les médias danois. « Il a été désastreux, surtout sur le but du 1-6 de l’Ajax. Mais Bakker n’a pas non plus vraiment été aidé par ses défenseurs. »

« Midtjylland a dû jouer la seconde période à dix, mais même dans ces conditions, on ne peut pas encaisser cinq buts après la pause contre une équipe qui n’est que légèrement supérieure sur le papier », juge sévèrement le journal à propos de l’équipe de l’entraîneur Mike Tullberg, toujours sans victoire dans la phase de ligue de la Ligue Conférence.

L’égalisation de Friday Etim à la 28e minute avait encore laissé entrevoir un espoir. « Mais cet espoir s’est vite envolé. Peu après la pause, Tolu n’a de nouveau pas pu être arrêté dans la surface de réparation. Le calvaire de Midtjylland a commencé à ce moment-là. L’attaquant nigérian a joué un rôle majeur dans l’humiliation infligée par les Néerlandais. »

Bold ne s’attendait pas à ce que l’Ajax signe un score aussi écrasant. « Finalement, la situation a complètement dégénéré. Oscar Gloukh a porté le score à 1-5 alors qu’il restait un quart d’heure à jouer, puis Bakker a commis une bourde lorsque l’Ajax a définitivement scellé le sort du match. »

Le journal danois ne tarit en revanche pas d’éloges sur Tolu. « Ce numéro 9 puissant physiquement mesure 1,97 m et a constamment représenté une grande menace pour Midtjylland. C’est une véritable recrue de choix pour l’Ajax et un excellent remplaçant pour Kasper Dolberg. L’Ajax s’est montré impitoyable et particulièrement efficace après le carton rouge reçu par l’équipe à domicile. »