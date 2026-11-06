La presse danoise se montre sévère envers le FC Midtjylland au lendemain de sa lourde défaite (1-6) face à l’Ajax en phase de groupes de la Ligue Conférence. En revanche, un joueur amstellodamois particulièrement en vue reçoit des éloges.

Tipsbladet parle d’une « humiliation » pour Midtjylland sur la scène européenne. Kjell Wätjen, expulsé, essuie notamment de vives critiques. « Mais qu’avait-il donc en tête lorsqu’il a fauché Abdellah Ouazane ? Peu auparavant, l’Allemand avait reçu son premier carton jaune, ce qui l’a contraint à quitter le terrain prématurément. Désastreux. »

Nordin Bakker a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets pas moins de six fois face à l’Ajax et n’est pas non plus épargné par les médias danois. « Il a été désespérant, surtout sur le but du 1-6 de l’Ajax. Mais Bakker n’a pas non plus vraiment été aidé par ses défenseurs. »

« Midtjylland a dû poursuivre la seconde période à dix, mais même dans ces conditions, on ne peut pas encaisser cinq buts après la pause contre une équipe qui, sur le papier, n’est que légèrement supérieure », peut-on lire dans ce jugement sévère sur l’équipe de l’entraîneur Mike Tullberg, toujours sans victoire dans la phase de ligue de la Ligue Conférence.

L’égalisation de Friday Etim à la 28e minute avait encore laissé entrevoir un peu d’espoir. « Mais cet espoir s’est vite envolé. Peu après la pause, Tolu n’a de nouveau pas pu être arrêté dans la surface de réparation. Le calvaire de Midtjylland a commencé à ce moment-là. L’attaquant nigérian a joué un rôle majeur dans l’humiliation infligée par les Néerlandais. »

Bold ne s’attendait pas à ce que l’Ajax signe un score aussi écrasant. « La situation a fini par complètement dégénérer. Oscar Gloukh a porté le score à 1-5 alors qu’il restait un quart d’heure à jouer, puis Bakker a commis une bourde au moment où l’Ajax a définitivement scellé le sort du match. »

Le journal danois ne tarit en revanche pas d’éloges sur Tolu. « Ce numéro 9 solide physiquement mesure 1,97 m et a constamment représenté une grande menace pour Midtjylland. C’est une véritable recrue de choix pour l’Ajax et un excellent remplaçant de Kasper Dolberg. L’Ajax s’est montré impitoyable et particulièrement efficace après le carton rouge reçu par l’équipe à domicile. »