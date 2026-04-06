Les médias britanniques soulignent une évolution très préoccupante pour Arne Slot à Liverpool : « Certains joueurs… »

Arne Slot traverse une période très difficile à Liverpool, comme le constate notamment le Daily Mail. Les Reds ont été éliminés samedi de la FA Cup de manière particulièrement cuisante par Manchester City (4-0), mais Liverpool doit rapidement se ressaisir, alors que le match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain approche à grands pas.

« Slot se trouve désormais dans une situation où il risque le licenciement », commence le Daily Mail. « Alors que la fin de la saison approche à grands pas, le déclin de Liverpool s'est poursuivi plus loin que prévu. Cela s'est encore vérifié samedi à Manchester City. »

« Certains joueurs n’étaient tout simplement plus disposés ou capables d’effectuer les gestes de base du football de manière constante. Et Slot en est responsable. Quand un entraîneur se retrouve dans cette situation, la prochaine étape consiste généralement à faire ses valises », telle est la conclusion sans appel.

Dès la fin du match samedi, Slot a été interpellé par la presse britannique sur le manque d’engagement de ses joueurs. « Si l’on se contente d’observer les buts, je vois des courses qui ne sont pas suivies, je vois des centres qui ne sont pas bloqués, je vois des duels devant le but qui ne sont pas gagnés, alors vous avez tout à fait raison », a réagi le Néerlandais.

Les médias britanniques estiment donc qu’il ne reste qu’une seule issue pour Slot : obtenir un résultat mercredi à Paris en quart de finale de la Ligue des champions. « Slot se trouve désormais dans sa "zone rouge" personnelle, et il ne pourra se sauver que s’il trouve le moyen de insuffler à ces joueurs une dose de foi, d’énergie, de confiance en soi et de pure volonté pour mercredi. »

Alors que Liverpool aborde le match de mercredi avec très peu de confiance, le PSG a quant à lui réalisé une excellente répétition générale vendredi. À domicile, il s'est facilement imposé 3-1 face à Toulouse. Ousmane Dembélé a été le grand homme du côté parisien et Virgil van Dijk aura donc une nouvelle fois fort à faire pour le contenir.