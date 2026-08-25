Les médias britanniques sont unanimes sur le rôle totalement inédit de Jorrel Hato sous Xabi Alonso

Jorrel Hato doit encore s’habituer à son nouveau poste, mais il a bien fait les choses, estiment les médias britanniques après la victoire 2-3 contre Fulham lundi soir. L’international néerlandais a débuté comme piston gauche dans le système de Xabi Alonso.

Alonso est l’entraîneur de Chelsea depuis le début de l’été, après avoir été licencié par le Real Madrid la saison dernière. L’Espagnol a façonné l’équipe londonienne à sa main.

Chelsea s’est en effet présenté à Craven Cottage dans un système en 1-5-2-2-1. Hato était alors l’élément le plus avancé sur le côté gauche de la défense.

Grâce à des buts de João Pedro, Morgan Rogers et Cole Palmer, les Blues ont réussi à remporter le match, même si des erreurs du gardien Roberto Sánchez ont entretenu le suspense.

Hato était titulaire au coup d’envoi et a été remplacé après 65 minutes. Il a cédé sa place à Pep Chavarria, arrivé cet été en provenance du Rayo Vallecano.

Bien que Hato n’ait encore jamais joué au poste de piston gauche auparavant, il a obtenu la moyenne dans tous les journaux. « Il a joué dans un rôle de piston inhabituel, a réussi un dribble prometteur tôt dans le match et s’est bien adapté », écrit la BBC. Le média lui attribue un 6.

The Independent s’est montré encore plus enthousiaste au sujet de la prestation de Hato. « Remarquablement bon vers l’avant avec des percées fulgurantes (l’une d’elles a presque débouché sur une passe décisive pour un quatrième but). Par moments un peu hésitant défensivement, mais toujours correct : 7. »

Football London et The Standard ont de nouveau attribué un 6 à l’ancien joueur de l’Ajax. « Le Néerlandais a porté le ballon vers l’avant aussi souvent qu’il le pouvait depuis le poste d’arrière gauche. Il n’a pas été particulièrement en vue, mais il s’est bien battu », a d’abord écrit le premier média cité.