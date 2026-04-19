Samedi soir, Jorrel Hato a reçu les éloges de la presse britannique. Le défenseur de Chelsea s'est brillamment illustré malgré la défaite 0-1 contre Manchester United.

Dominateurs à Stamford Bridge, les Blues ont néanmoins cédé juste avant la mi-temps : un centre de Bruno Fernandes a trouvé Matheus Cunha, auteur d’une reprise remarquable.

Malgré la défaite, le jeune défenseur a été l’un des rares points positifs des Blues. La branche anglaise de GOAL lui a attribué la note de 6 : « Il a réalisé de nombreux tacles décisifs et a fait preuve d’assurance au centre, malgré son carton jaune (Hato a été sanctionné après une faute nécessaire sur Bryan Mbeumo, ndlr). »

Tribuna et le site de fans The Chelsea Chronicle ont été encore plus généreux, attribuant un 7 à l’ancien Ajacide pour sa solidité défensive et sa vitesse impressionnante.

The Sun le présente comme l’un des plus grands talents défensifs de la Premier League et The Evening Standard salue également la performance de l’international néerlandais.

Le défenseur, sept fois international néerlandais, avait disputé treize minutes sous les ordres de Ronald Koeman lors du dernier rassemblement.