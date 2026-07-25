Sean Steur a fait forte impression lors de son premier match avec Newcastle United. Le milieu néerlandais est encensé par plusieurs médias britanniques pour sa prestation contre Gateshead FC, pensionnaire de cinquième division.

Steur a été vendu soudainement par l’Ajax à Newcastle United il y a deux semaines. Les Amstellodamois ont touché pas moins de 27 millions d’euros grâce à ce transfert.

Il est vite apparu que Steur allait avoir sa chance pendant la préparation, et il semble la saisir à pleines mains. Après seulement quinze minutes, les premiers messages élogieux à son sujet sont déjà apparus.

« Sean Steur a l’air très fort techniquement. Il crève vraiment l’écran au milieu de terrain », écrit Lee Ryder sur X. Il suit Newcastle pour le média local The Chronicle.

The Telegraph est également impressionné par le joueur de Volendam. « Sean Steur ressemble à un joueur talentueux... le jeune Néerlandais a déjà montré plusieurs belles actions. Il cherche toujours des solutions pour une passe offensive et constitue un vrai point positif », écrivait déjà le journal après vingt minutes.

Les supporters de Newcastle aussi sont énormément impressionnés par la nouvelle recrue, comme ils l’ont fait savoir sur X. « Cela ne fait que vingt minutes, mais Steur est vraiment le joueur qui se démarque. Il aime recevoir le ballon dans les pieds et cherche toujours une passe vers l’avant », affirme un fan.

Un autre se montre tout aussi enthousiaste. « De beaux contrôles de Steur. Ce garçon a quelque chose en lui », peut-on lire.