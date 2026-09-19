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imago-sport-1083510439.jpgEvery Second Media
Sam Vreeswijk
Traduit par

Les médias britanniques et les supporters de Newcastle United n’en finissent plus de parler de Sean Steur, qui sort sur blessure

Newcastle vs Hull
Newcastle
Hull
Premier League
S. Steur

Newcastle United a décroché une courte victoire samedi après-midi en Premier League. À domicile, Hull City a été battu 2-1. Après la rencontre, il a notamment été question de Sean Steur, sorti sur blessure.

Steur était titulaire avec Newcastle, pour la troisième fois depuis qu’il évolue à Newcastle. Au milieu de la seconde période, le milieu de terrain a dû céder sa place, car il semblait souffrir des ischio-jambiers. Il pourrait aussi s’agir de crampes.

On n’espère pas pour Steur qu’il sera éloigné des terrains pendant une longue période. D’autant plus que l’on a appris vendredi qu’il figurait pour la première fois dans la sélection des Espoirs néerlandais.

Cet appel ne tombait d’ailleurs pas totalement du ciel. Steur impressionne durant ses premiers mois à Newcastle, et même après la rencontre face à Hull, il reçoit de nombreux éloges.

« Ce n’est pas normal pour un joueur de son âge. Je suis vraiment, vraiment très satisfait », a ainsi déclaré le manager Matthias Jaissle au sujet de l’ancien joueur de l’Ajax.

Mark Douglas, journaliste au média britannique The i Paper, est lui aussi impressionné par Steur. « Il y a tellement de choses à apprécier chez Sean Steur. Il se projette à fond vers l’avant, prend des initiatives et presse avec acharnement. Il n’a que dix-huit ans, mais il a déjà l’air d’un leader dans ce groupe. »

Steve Stone, ancien manager de Newcastle, a déclaré à la BBC : « Peut-on prendre un instant pour souligner à quel point Steur est bon ? Il a dix-huit ans, en plein grand match de Premier League. Il est fantastique jusqu’à présent. »

Sur X aussi, plusieurs supporters ne trouvent pas assez de superlatifs. « Il va devenir une star absolue », écrit notamment l’un d’eux. Un autre écrit : « On voit déjà que ce garçon est en route vers le sommet », et quelqu’un le qualifie de « Wonderboy ».

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