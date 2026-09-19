Les médias britanniques et les supporters de Newcastle United n’en finissent plus de parler de Sean Steur, qui sort sur blessure

Newcastle United a décroché une courte victoire samedi après-midi en Premier League. À domicile, Hull City a été battu 2-1. Après la rencontre, il a notamment été question de Sean Steur, sorti sur blessure.

Steur était titulaire avec Newcastle, pour la troisième fois depuis qu’il évolue à Newcastle. Au milieu de la seconde période, le milieu de terrain a dû céder sa place, car il semblait souffrir des ischio-jambiers. Il pourrait aussi s’agir de crampes.

On n’espère pas pour Steur qu’il sera éloigné des terrains pendant une longue période. D’autant plus que l’on a appris vendredi qu’il figurait pour la première fois dans la sélection des Espoirs néerlandais.

Cet appel ne tombait d’ailleurs pas totalement du ciel. Steur impressionne durant ses premiers mois à Newcastle, et même après la rencontre face à Hull, il reçoit de nombreux éloges.

« Ce n’est pas normal pour un joueur de son âge. Je suis vraiment, vraiment très satisfait », a ainsi déclaré le manager Matthias Jaissle au sujet de l’ancien joueur de l’Ajax.

Mark Douglas, journaliste au média britannique The i Paper, est lui aussi impressionné par Steur. « Il y a tellement de choses à apprécier chez Sean Steur. Il se projette à fond vers l’avant, prend des initiatives et presse avec acharnement. Il n’a que dix-huit ans, mais il a déjà l’air d’un leader dans ce groupe. »

Steve Stone, ancien manager de Newcastle, a déclaré à la BBC : « Peut-on prendre un instant pour souligner à quel point Steur est bon ? Il a dix-huit ans, en plein grand match de Premier League. Il est fantastique jusqu’à présent. »

Sur X aussi, plusieurs supporters ne trouvent pas assez de superlatifs. « Il va devenir une star absolue », écrit notamment l’un d’eux. Un autre écrit : « On voit déjà que ce garçon est en route vers le sommet », et quelqu’un le qualifie de « Wonderboy ».