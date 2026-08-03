Les médias britanniques ont été impressionnés par le jeu affiché par Liverpool lors du match amical contre Leeds United, dimanche après-midi. Les journaux s’inquiètent toutefois beaucoup de deux aspects chez les Reds.

Liverpool a très bien entamé son troisième match amical de la saison. En première période, l’équipe d’Andoni Iraola a pris confortablement les devants 2-0, grâce à des buts de Luke Chambers et Florian Wirtz.

À la pause, Iraola a procédé à de nombreux changements, et cela n’a pas fait de bien à l’effectif de Liverpool. En seconde période, Leeds a roulé sur l’équipe à domicile. Score final : 2-4.

Daily Mail s’est montré sévère envers Liverpool, même si le journal a été impressionné par la première période. « Liverpool était frais et dynamique. C’était exactement le style que veut mettre en place Iraola. Beaucoup de vitesse et d’intensité, mais en seconde période, tout s’est effondré. »

« Il y a vraiment encore beaucoup de travail. Le plus inquiétant, c’était surtout la défense sur coups de pied arrêtés, qui a été vraiment très mauvaise », a conclu le média.

Sky Sports a également vu la défense de Liverpool complètement sombrer sur les longues touches et les corners, et a aussi pointé du doigt un effectif très limité, ce qui a coûté cher à Liverpool après la pause. « Ils ont super bien commencé, mais en seconde période, tout a complètement tourné au fiasco. Iraola a encore beaucoup de travail à faire. »

The Athletic a vu les recrues phares de la saison dernière, Alexander Isak et Wirtz, livrer une bonne prestation, mais pointe également l’effectif, notamment en défense. « Dans l’axe central et au poste d’arrière droit, c’est vraiment très léger. La manière dont tout s’est effondré en dit long sur ce qu’il manque encore. La défense sur coups de pied arrêtés ne s’est pas beaucoup améliorée non plus. »