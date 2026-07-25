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Joshua ZirkzeeGetty
Siep Engelen

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Les médias britanniques constatent une évolution frappante chez Joshua Zirkzee après « le plus beau but de pré-saison de tous les temps »

Manchester United
J. Zirkzee

Joshua Zirkzee a impressionné Manchester United pendant la préparation de la nouvelle saison. L’attaquant a inscrit un but décrit par les médias britanniques comme « le plus beau but de pré-saison de tous les temps ».

Vendredi, l’équipe de Michael Carrick affrontait Rosenborg en match amical, balayé 0-5. Zirkzee a inscrit le deuxième but, absolument splendide. Le Néerlandais a éliminé son adversaire direct d’un crochet, puis le gardien avec une facilité déconcertante, avant de conclure avec sang-froid.

Les médias britanniques ont également relevé une évolution marquante chez Zirkzee : il n’a cessé de décrocher très bas au milieu de terrain, au point d’évoluer comme une sorte de second attaquant. Et cela a parfaitement fonctionné.

« Le Néerlandais a débuté à la pointe de l’attaque, mais il a régulièrement décroché dans des positions plus basses, là où il se sent le plus à l’aise », écrit Steven Railston pour le Manchester Evening News. « Il a bien combiné avec ses coéquipiers et a délivré la passe décisive sur le but de l’ouverture du score de Lacey, avant d’inscrire lui-même un magnifique but. »

The Sun estime que Zirkzee, au vu de sa prestation, peut prétendre à une place de titulaire. « Il a profité de l’absence de Sesko et a tenu sa promesse de se battre pour une place dans le onze de départ », écrit le tabloïd.

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« Non seulement il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Lacey et a brillamment combiné avec Mbeumo, mais il a aussi inscrit un but en solitaire incroyable : il a jailli vers l’avant et a laissé deux défenseurs ainsi que le gardien sur place grâce à une feinte. Il a décroché très bas au milieu de terrain. »

Selon le Manchester Evening News, il n’est toutefois pas encore acquis que Zirkzee reste à Manchester United. Un départ de l’attaquant reste possible, même si cela dépend aussi de la rapidité avec laquelle Benjamin Sesko reviendra de sa blessure.

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