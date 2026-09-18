Jordan Henderson a connu des débuts officiels particulièrement compliqués avec Chelsea. L’ancien milieu de terrain de l’Ajax était titulaire vendredi soir contre son ancien club de Brentford, mais n’a pas pu empêcher une douloureuse défaite 3-0. Après la rencontre, les médias anglais ne se montrent pas tendres avec le milieu de terrain de 36 ans.

Henderson s’était remis d’une blessure au poignet contractée pendant la Coupe du monde et a obtenu de l’entraîneur Xabi Alonso sa première titularisation sous les couleurs de Chelsea. Le milieu a évolué comme joueur le plus défensif dans un bloc à deux et a été sifflé à pratiquement chacun de ses ballons touchés par les supporters de Brentford, club avec lequel il était encore sous contrat la saison dernière.

Selon Evening Standard, Henderson n’est pratiquement pas parvenu à accélérer le jeu de Chelsea. « Tout était beaucoup trop poussif », écrit le journal. Henderson devait assurer l’équilibre en sentinelle, mais selon le média, il a clairement manqué de précision et de profondeur dans ses passes. Cela lui vaut la note de 4.

The Sun lui attribue également un 4. Le journal a vu le vétéran participer à quelques combinaisons simples, mais a constaté que ses passes allaient trop souvent sur le côté ou vers l’arrière. De plus, ses coups de pied arrêtés n’ont pas été convaincants.

C’est surtout sur le deuxième but de Brentford que les choses ont mal tourné. Henderson a perdu le ballon, avant que Mikkel Damsgaard ne lance Kevin Schade en profondeur. Le gardien Emiliano Martínez a encore réussi à repousser sa tentative, mais Igor Thiago a bien suivi et a poussé le rebond au fond. Selon The Sun, Henderson porte ainsi une responsabilité évidente sur le 2-0 décisif.

Le public de Brentford a visiblement savouré ce moment et s’est immédiatement adressé à l’ancien joueur du club. « Jordan, Jordan, what's the score? », a-t-on entendu descendre des tribunes.

Autre fait notable, l’ancien de l’Ajax Jorrel Hato est resté sur le banc pendant tout le match.