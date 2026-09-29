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Bart DHanis
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Les médias brésiliens s’accordent globalement sur la première titularisation de Mauro Júnior avec le Brésil

Brésil

Les médias brésiliens ont rendu leur verdict sur la première titularisation de Mauro Júnior avec la sélection nationale. Le capitaine du PSV a été aligné d’entrée par le sélectionneur Carlo Ancelotti face à l’Australie (4-2).

La semaine dernière, le Brésil avait déjà affronté l’Australie. Mauro était alors entré en jeu un quart d’heure avant la fin, avant que Rayan n’égalise pour le pays sud-américain (1-1).

Cette fois, Ancelotti a décidé de faire débuter le latéral gauche du PSV. Mauro n’a été remplacé qu’à la 86e minute par le technicien italien. Ce choix de Mauro s’est d’ailleurs avéré payant. Le Brésil s’est imposé 2-4.

La branche brésilienne de GOAL attribue un six à Mauro pour sa performance contre les Socceroos. « Techniquement, il a été correct, mais il était mal placé défensivement sur le 2-1. »

O Globo s’est aussi montré modérément enthousiaste au sujet du match de Mauro. « Il s’est peu projeté vers l’avant, a très peu dédoublé, mais a bien fait son travail défensif. Mieux que Douglas Santos, qui avait disputé le match aller contre l’Australie. »

Grêmio Esportivo a également attribué un six à Mauro. Le quotidien sportif a évoqué un match « correct » de sa part. « Solide, mais pas spectaculaire. »

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