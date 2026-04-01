Les médias belges s'accordent à saluer la place de titulaire de Mika Godts en équipe nationale

Au lendemain du match entre la Belgique et le Mexique (1-1), les journaux belges sont unanimes quant aux débuts de Mika Godts dans le onze de départ. L'attaquant de l'Ajax a été titularisé pour la première fois avec les Diables Rouges dans la nuit de mardi à mercredi.

Godts figurait dans le onze de départ et a pu montrer ses talents aux côtés, entre autres, de Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Lois Openda. À la 63e minute, l'ailier gauche a été remplacé par Jeremy Doku.

La Belgique a disputé un match amical assez terne. Après dix-huit minutes de jeu, le Mexique a ouvert le score grâce à l'ancien joueur de l'Ajax Jorge Sánchez. La Belgique est revenue en force après la pause et a égalisé 1-1 dès la reprise. Dodi Lukebakio a déboulé depuis la droite et a magnifiquement enroulé le ballon du pied gauche dans le coin opposé.

Les médias belges concluent que le rôle de Godts a été minime. Dans l’évaluation commune du Nieuwsblad, du Gazet van Antwerpen et du Belang van Limburg, entre autres, il n’obtient pas plus de la note de 4.

« Mika Godts a tenté à plusieurs reprises de dribbler son adversaire direct, ce qui s’est soldé à plusieurs reprises par une perte de balle. Il n’a pas pu confirmer les bonnes performances de son entrée en jeu contre les États-Unis », écrivent les médias.

Le compte-rendu du match publié par Het Laatste Nieuws montre également que la prestation de Godts n’a guère suscité d’enthousiasme. « Un dribble raté de Godts dans sa propre moitié de terrain offre une nouvelle occasion au Mexique », a noté le journal à la 33e minute de jeu.

Par ailleurs, dans son analyse, *De Standaard* ne se montre guère élogieux à l'égard de Godts. « L'ailier de l'Ajax s'est livré à plusieurs reprises à un jeu de passes typiquement néerlandais, mais n'a pas réussi à se démarquer de son défenseur, Jorge Sánchez. Il s'est toutefois montré efficace à une occasion, lorsqu'il a, d'une seule touche, servi Maxim De Cuyper après une ouverture de Kevin De Bruyne. La frappe de ce dernier est passée à côté. »