Dimanche, la Belgique a été tenue en échec par l’Iran (0-0) et n’a donc pas réussi à remporter son deuxième match de Coupe du monde. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, elle devra absolument battre la Nouvelle-Zélande le 27 juin. Les médias belges, tels que Het Nieuwsblad et Sporza, se montrent particulièrement critiques envers les Diables Rouges.

Malgré un groupe a priori à sa portée (Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande), la sélection de Rudi García reste sous pression : après deux nuls, 1-1 face à l’Égypte puis 0-0 contre l’Iran, elle n’a pas le droit à l’erreur le 27 juin face aux Kiwis.

« Un mauvais film de série B hollywoodien », écrit Het Nieuwsblad. « À Los Angeles, face à l’Iran, les Diables Rouges n’ont une nouvelle fois pas réussi à dépasser le score de 0-0. Un scénario catastrophe s’est dessiné : Lukaku et De Bruyne manquaient de rythme, Doku était forfait et Ngoy a reçu un carton rouge. »

« Les Belges doivent désormais se qualifier samedi, lors d’un match à vie ou à mort contre la Nouvelle-Zélande. Qui l’aurait cru ? On peut parfois se tromper sur l’Iran, n’est-ce pas Donald ? », ironise le journal en allusion au président américain Trump et au conflit au Moyen-Orient.

« La nation iranienne s’est révélée bien plus coriace et déterminée que certains l’imaginaient. Les Belges se sont eux aussi trompés – sur le plan sportif du moins – concernant les Iraniens. Réduits à dix dans le dernier quart d’heure après l’exclusion de Nathan Ngoy, les Diables Rouges n’ont guère créé d’occasions et ont vu leurs adversaires frôler l’ouverture du score sur un but finalement signalé hors-jeu. »

« Il fallait veiller à ce que les Diables Rouges ne se retrouvent pas ici, à Los Angeles, sur le Boulevard of Broken Dreams. Cela semblait être le genre de match où tout pouvait partir en vrille. L’Iran attendait surtout les phases arrêtées et les contre-attaques », écrit Het Nieuwsblad, qui pointe du doigt Thomas Meunier.

« Il a perdu plusieurs duels et, lorsque Khanaani a déclenché sa frappe, il a fallu un arrêt prodigieux de Courtois pour maintenir la Belgique à flot. En tribune, les enfants de Kevin De Bruyne n’osaient presque plus regarder, la gorge serrée par le stress. »

Sporza constate à son tour que la Belgique se retrouve dans une position délicate : « Les Diables Rouges n’ont pas non plus remporté leur deuxième match de Coupe du monde. Face à un Iran coriace, les Belges se sont cassé les dents et s’en sont sortis de justesse à plusieurs reprises, jusqu’à ce que Nathan Ngoy tire le frein d’urgence et écope d’un carton rouge. »

Réduits à dix, ils ont lancé une ultime offensive trop timide pour changer la donne. Ce 0-0 les éloigne un peu plus du contrôle de leur destin dans le groupe. À 3 h, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande s’affrontent : le vainqueur prendra la tête de la poule.

« Le DJ du stade de Los Angeles a fait preuve d’un timing parfait : “Living on a Prayer” de Bon Jovi a retenti à plein volume dans les haut-parleurs lors de la première pause hydratation. Dans la Cité des Anges, le VAR avait été, quelques minutes plus tôt, l’ange gardien des Diables Rouges. »

« D’une manière presque naïve, ils s’étaient laissés surprendre par une combinaison bien rodée de l’Iran sur un coup franc. Sur les 80 millions de pixels de l’écran géant, on pouvait voir les Diables s’insulter entre eux. Heureusement, les fesses de Taremi ont empêché les Diables de se retrouver à nouveau menés au score lors de cette Coupe du monde. »

Les Belges n’ont pas su capitaliser sur l’annulation du but de Taremi et voient s’éloigner la première place du groupe. Le vainqueur de cette poule affrontera virtuellement la République tchèque, puis, au tour suivant, les États-Unis ou la Bosnie-Herzégovine.

Le deuxième du groupe affrontera virtuellement l'Australie, et le vainqueur de ce match devrait alors probablement se mesurer à l'Argentine, championne du monde en titre. En bref, le match nul contre l'Iran semble avoir des conséquences importantes sur le parcours de la Belgique dans le tournoi, même en cas de qualification.