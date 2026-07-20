Les médias argentins sont unanimes après la défaite en finale de la Coupe du monde : « L'Espagne est… »

En Argentine, le bilan de la Coupe du monde est globalement positif. Malgré la défaite en finale, la fierté l’emporte grâce aux performances de Lionel Messi et de son équipe. À propos de l’Espagne, les médias argentins s’accordent sur un point : elle est, à juste titre, championne du monde.

La Nación évoque « la fin d’un rêve », tandis que La Capital salue l’engagement et la combativité des Argentins : « L’Argentine a tout donné, jusqu’à la dernière goutte de sueur, la dernière étincelle de courage et le dernier soupçon de football, avant de s’incliner d’un cheveu en prolongation. »

« Les hommes de Lionel Scaloni sont au-dessus de toute critique. Ils ont disputé une Coupe du monde phénoménale, marquée par des victoires épiques, portés par l’amour de tout le peuple argentin, et ils ont terminé le tournoi la tête haute », peut-on lire.

Même si le but victorieux de la Roja est intervenu seulement en seconde période des prolongations, la victoire espagnole apparaissait inéluctable. Les médias argentins ne peuvent donc que féliciter l’Espagne pour son sacre.

« L’Argentine a tout donné et s’est inclinée la tête haute, mais l’Espagne est la légitime championne du monde 2026 », affirme Olé.

« L’Argentine s’est battue de toutes ses forces, mais l’Espagne a été meilleure et est championne du monde », ajoute Diario Popular. Au-delà de la finale, les commentateurs accordent une attention particulière à Messi, qui a très probablement disputé sa dernière Coupe du monde.

« Merci, Leo ! », s’exclame Clarín. « Messi quitte la Coupe du monde après sa troisième finale et un tournoi inoubliable. Le capitaine argentin reste assis sur la pelouse, résigné, mais sans doute fier d’avoir disputé une nouvelle finale lors de son dernier Mondial. »