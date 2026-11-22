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Dimanche, Matthijs de Ligt a connu sa première titularisation en Premier League depuis près de douze mois, mais il voudra vite l’oublier. Les grosses erreurs du Néerlandais ont précipité une lourde défaite 4-0 et lui valent des jugements très sévères dans les médias britanniques.

Dès la septième minute, tout a mal tourné en défense pour Manchester United. De Ligt a commis une énorme erreur d’appréciation, après quoi Leny Yoro a fauché Alexander Isak, parti seul, et a été expulsé. Pour ne rien arranger, Liverpool a inscrit dans la foulée les buts du 1-0 et du 2-0, sur lesquels De Ligt a de nouveau paru en difficulté.

« On se demande ce qu’il avait en tête lorsqu’il a laissé passer le ballon, permettant à Isak de s’échapper et provoquant ainsi le carton rouge », écrit le Manchester Evening News, qui attribue la note de 3 à De Ligt. « Pochettino semble l’apprécier, mais ce retour en Premier League a été douloureux. »

Daily Express se montre tout aussi impitoyable et n’accorde pas plus de 2 à l’international néerlandais pour sa prestation. Le média juge dès lors impensable que De Ligt figure de nouveau prochainement dans le onze de départ de Mauricio Pochettino.

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« Voir le Néerlandais errer en défense relevait de la torture. Rarement des joueurs de United ont paru aussi dépassés lors d’un match de Premier League. Sa titularisation était une surprise pour l’ancien joueur de l’Ajax, et il est difficile d’imaginer qu’il en obtienne une autre de sitôt. »

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« Le choix audacieux de titulariser De Ligt pour la première fois depuis près d’un an a complètement tourné au fiasco », estime également The Sun. « Il était partout et nulle part, et responsable des deux premiers buts encaissés. »

Selon le tabloïd britannique, De Ligt n’était pas du tout prêt. Il reçoit donc la note de 3. « Il n’était pas en condition pour jouer et a, de façon incompréhensible, laissé le ballon passer au-dessus de lui sur l’action qui a mené au carton rouge de Yoro. Il était lent et apathique, puis a trop reculé sur le but de Wirtz. »

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« Heureusement, Isak n’avait pas réglé la mire, car le Suédois a remporté tous ses duels », poursuit The Sun. « Il est difficile de ne pas éprouver de la compassion pour lui après une si longue absence, mais il est incompréhensible qu’il soit resté sur le terrain tout le match. »

La BBC n’a pas non plus un mot positif à dire sur De Ligt. « Sa première titularisation en Premier League depuis près de douze mois, au cœur d’une défense à trois, a tourné au cauchemar à cause d’une erreur précoce qui a mené à l’ouverture du score et au carton rouge de Yoro. À partir de là, il a été en grande difficulté. »