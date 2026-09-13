Les médias anglais portent un jugement sévère sur Ryan Gravenberch après le décevant match nul 0-0 de Liverpool contre Fulham. Le milieu néerlandais a été sorti par le manager Andoni Iraola samedi après une heure de jeu.

Iraola ne considère pas encore Gravenberch comme un titulaire. L’ancien joueur de l’Ajax avait été utilisé comme remplaçant en milieu de semaine contre l’Atlético de Madrid et, quelques jours plus tard, lors du match à domicile contre Fulham, Gravenberch n’a de nouveau pas disputé 90 minutes.

Le Liverpool Echo attribue à Gravenberch la note de 4 pour sa prestation contre Fulham. « Il ne savait pas vraiment où se placer et était souvent ignoré par ses coéquipiers. Gravenberch a en outre semblé très lent. Un après-midi inquiétant pour lui. »

« Dans une tentative d’apporter un nouvel élan, Iraola a offert à Ryan Gravenberch sa première titularisation depuis le week-end d’ouverture de la saison. Le Néerlandais – qui a signé en mars un nouveau contrat de six ans – n’a toutefois pas encore réussi à se défaire de la mauvaise passe qui l’a handicapé vers la fin de l’ère Arne Slot », conclut The Athletic.

« Gravenberch n’a pas semblé sûr de lui lorsqu’il a secoué la tête avec dépit après une perte de balle maladroite. Il a réussi 24 de ses 31 passes (77 %) et remporté quatre de ses sept duels (57 %) », tel est le jugement sévère porté sur le Néerlandais évoluant en Angleterre.

Le Daily Express a lui aussi été alarmé par Gravenberch. « Il n’a en réalité plus jamais vraiment retrouvé le niveau de l’année du titre 2024/25 et a connu par moments de grandes difficultés dans ce match. Il a donc été remplacé après une heure de jeu. »

Gravenberch totalise cette saison 183 minutes en quatre matches de Premier League. En outre, Iraola lui a accordé 21 minutes contre l’Atlético lors du match d’ouverture de la Ligue des champions.