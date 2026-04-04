Les médias anglais sont impitoyables et s'en prennent à deux Néerlandais après le match Man City - Liverpool

Samedi, Liverpool a subi une défaite cuisante en quart de finale de la FA Cup face à Manchester City. À l'Etihad Stadium, l'équipe de Pep Guardiola s'est imposée 4-0, avec un triplé d'Erling Haaland comme fait marquant. Virgil van Dijk et l'entraîneur Arne Slot sont particulièrement montrés du doigt par les médias anglais.

GOAL est le plus cinglant et attribue à Virgil van Dijk une note choquante de 2. « Sa faute par négligence a conduit au penalty et, sur les autres buts, il était à chaque fois pris à contre-pied. Une ombre de ce qu’il était autrefois », écrit le média. Arne Slot est lui aussi sévèrement critiqué avec une note de 3 : « Son système a fonctionné un moment, mais la réaction de son équipe face à l’adversité relève de sa responsabilité. »

Liverpool.com se montre un peu plus indulgent avec une note de 5 pour Van Dijk, mais reste critique. « Il a réalisé quelques bonnes interventions, mais a également concédé un penalty en faisant tomber O’Reilly. On voit rarement ce genre de moments de sa part, mais cela a coûté cher à Liverpool », peut-on lire.

En outre, le site souligne un moment dramatique de Van Dijk lors du 3-0 : « Semenyo est sorti de l’arrière et Van Dijk n’a tout simplement pas été assez vigilant. »

Slot est lui aussi indirectement critiqué par Liverpool.com, qui parle d’une défense qui « n’a tout simplement pas été à la hauteur ». Selon le média, l’équipe s’est fait « démanteler » et a complètement laissé filer le match en peu de temps.

Le Daily Express est plus sévère et attribue un 4 à Van Dijk. « Il a concédé un penalty maladroitement et a laissé Haaland s'échapper pour son triplé. Une après-midi misérable pour le capitaine », tel est le verdict.

This Is Anfield se joint aux critiques et attribue un 4 à Van Dijk. « Il s'est montré tellement maladroit sur le penalty, alors que Liverpool était bien dans le match. Il ne s'en est jamais remis. »

Slot obtient lui aussi un 4 : « Son plan a fonctionné jusqu'au premier but, mais le fait que son équipe réagisse si mal à l'adversité relève en fin de compte de sa responsabilité. »